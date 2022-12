Daredevil: Born Again, trovato il nuovo interesse amoroso di Matt Murdock?

News Serie TV

Margarita Levieva e Sandrine Holt si sono unite al cast della nuova serie tv.

Disney+ sta portando fortuna a Matt Murdock: non solo il servizio streaming gli ha concesso una serie tv tutta nuova, potrebbe avergli trovato anche una nuova fidanzata. Deadline riporta che Margarita Levieva (Revenge, The Deuce) si è unita al cast della serie Marvel con Charlie Cox di nuovo nel costume del supereroe di Hell's Kitchen, per interpretare il ruolo del suo possibile nuovo interesse amoroso.

I dettagli di Daredevil: Born Again

Scritta e prodotta a livello esecutivo dal duo di Covert Affairs Matt Corman e Chris Ord, Daredevil: Born Again ha ottenuto da Disney+ un ordine di ben 18 episodi, disponibili nel 2024. La trama è ancora un mistero. Tutto quello che sappiamo al momento è che sarà in continuità con le vicende del Marvel Cinematic Universe, prossimo alla Fase 5, e che, con Cox, dalla cancellata Daredevil tornerà anche Vincent D'Onofrio, interprete del villain Wilson Fisk/Kingpin.

Con Levieva, al cast della nuova serie si è unita anche Sandrine Holt (American Gigolo). Mentre la prima, come abbiamo scritto, potrebbe interpretare il nuovo interesse amoroso di Matt Murdock/Daredevil, il personaggio della Holt potrebbe avere lo stesso ruolo per Wilson Fisk/Kingpin. Le due attrici raggiungono anche Michael Gandolfini (I Molti Santi del New Jersey), ingaggiato la scorsa settimana per un ruolo misterioso.