Daredevil: Born Again, ecco il nuovo costume di scena del Diavolo di Hell's Kitchen

News Serie TV

Charlie Cox torna come il Diavolo di Hell's Kitchen e si rifà il look nelle nuove immagini trapelate dal set di Daredevil: Born Again, mostrando un nuovo costume di scena.

Dal set di Daredevil: Born Again arrivano nuovi dettagli, questa volta relativi al costume di scena che il Diavolo di Hell's Kitchen indosserà per combattere il crimine in quel di New York. La Serie TV riporterà Charlie Cox ancora una volta in azione. Matt Murdock dovrà vedersela nuovamente con Kingpin, più agguerrito che mai dopo quanto accaduto in Echo e determinato a diventare il nuovo sindaco di New York (almeno secondo gli indizi racimolati finora). Seppur la trama sia ancora top secret, grazie al materiale trapelato dal set possiamo ammirare in anteprima alcuni aspetti del costume di scena di Daredevil.

Daredevil: Born Again, trapelano online le prime immagini del nuovo costume del Diavolo di Hell's Kitchen

L'ultima volta che è apparso sullo schermo, Daredevil ha sfoggiato un costume alquanto diverso dai precedenti. Supportando Jennifer Walters in She-Hulk: Attorney at Law, il Diavolo di Hell's Kitchen ha sondato il terreno televisivo preparandosi a un ritorno stand alone nella serie tv revival che ha da poco riavviato le riprese. E, per l'occasione, indosserà un costume differente, degno del debutto nel Marvel Cinematic Universe. Dalle prime immagini trapelate dal set, pare che il costume di scena sia di un rosso più intenso rispetto ai precedenti look.

First look at Daredevils new suit for 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. pic.twitter.com/foTXT5EjqE — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

Attualmente la produzione dello show ha imposto regole più rigide proprio a causa del materiale trapelato finora dalle riprese. Dal set, infatti, sono emersi numerosi spunti relativi alla trama, come ad esempio il ritorno di Karen Page e Foggy Nelson, interpretati rispettivamente da Deborah Ann Woll ed Elden Henson, o ancora il possibile nuovo interesse amoroso di Matt Murdock, così come il primo faccia a faccia con Kingpin in una tavola calda della città. Per ovviare al problema, i Marvel Studios avrebbero deciso di rafforzare la sicurezza sul set, così da bloccare eventuali fughe di notizie che andrebbero a compromettere l'effetto sorpresa della nuova serie. In genere, i prodotti Marvel sono fortemente tutelati, ma Daredevil ha dovuto affrontare l'ostacolo delle scene ambientate in strada, difficili quindi da proteggere da occhi indiscreti. Considerata la quantità di informazioni trapelate finora, gli Studios stanno tentando di risolvere problema oscurando le zone di riprese con apposite recinzioni. Problematiche a parte, Daredevil: Born Again dovrebbe approdare in streaming su Disney+ nel corso del 2025.