Danny Masterson condannato a 30 anni di carcere per stupro

News Serie TV

La star di That '70s Show e The Ranch andrà in prigione per lo stupro di due donne nei primi anni 2000.

Danny Masterson, volto della sitcom di culto That '70s Show e più di recente nella comedy di Netflix The Ranch, dalla quale era stato licenziato in seguito alle accuse di aver violentato tre donne nei primi anni 2000, è stato condannato a 30 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa giovedì, dopo che lo scorso maggio l'attore 47enne era stato dichiarato colpevole in un nuovo processo, il secondo dopo che nel 2022 la prima giuria non era stata in grado di raggiungere un verdetto.

Danny Masterson, le accuse e la condanna

Masterson, che lo scorso luglio, in occasione del Comic-Con di San Diego, era stato escluso dal materiale promozionale per le celebrazioni del 25° anniversario di That '70s Show, né pochi mesi prima si era unito ai suoi ex colleghi per riprendere il ruolo di Steven Hyde nello spin-off sequel di Netflix That '90s Show, era stato accusato nel 2020 di violenza sessuale da tre donne, ex membri di Scientology, fatti avvenuti tra il 2001 e il 2003, durante gli anni del successo di That '70s Show sulla FOX. L'attore si era dichiarato non colpevole di tutti e tre i capi d'imputazione, mentre l'accusa ha sostenuto che aveva fatto affidamento sul suo status di esponente di spicco della Chiesa di Scientology per sottrarsi alle responsabilità. Dichiarato colpevole di due dei tre capi d'imputazione per stupro, durante la lettura della sentenza da parte del giudice, Masterson è rimasto in silenzio, mentre sua moglie, l'attrice e modella Bijou Phillips, è scoppiata in lacrime. In aula erano presenti anche il fratello Christopher Masterson (Malcolm) e i fratellastri Alanna Masterson (The Walking Dead) e Jordan Masterson (L'uomo di casa), anche loro attori.

"Sig. Masterson, qui non è lei la vittima", ha detto il giudice Charlaine Olmedo mentre condannava l'attore in un tribunale del centro di Los Angeles. "Le sue azioni 20 anni fa hanno portato via la voce e la scelta di un'altra persona. Le sue azioni 20 anni fa sono state criminali, ed è per questo che siete qui". Il giudice ha condannato Masterson a 15 anni di carcere per ciascuna delle due accuse, ordinandogli di scontare i mandati consecutivamente.