Dangerous Liaisons: Carice Van Houten, Lesley Manville e altre aggiunte al cast della serie di Starzplay

I nuovi attori raggiungono i protagonisti Alice Englert e Nicholas Denton nel nuovo adattamento del classico Le relazioni pericolose di Laclos.

Si arricchisce il cast di Dangerous Liaisons, la serie originale di Starz che rivisita il romanzo settecentesco di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos Le relazioni pericolose. Tanti i nomi annunciati da Starzplay (il servizio di video in streaming internazionale di Starz disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Amazon Prime Video), una lunga lista in cui spiccano quelli dell'ex star de Il Trono di Spade Carice Van Houten e la candidata all'Oscar Lesley Manville e che continua con Paloma Faith, Michael McElhatton, il candidato ai BAFTA Kosar Ali, Nathanael Saleh, Hakeem Kae-Kazim, Hilton Pelser, Mia Threapleton, Colette Dalal Tchantcho, Lucy Cohu, Fisayo Akinade, Maria Friedman e Clare Higgins.

La trama di Dangerous Liaisons

Descritta come una storia di una giovane donna che negozia amore, sesso, classe e potere per restare a galla in un'istituzione oppressiva e ingiusta sull'orlo del collasso, Dangerous Liaisons racconta i primi anni della relazione tra la marchesa de Merteuil e il visconte di Valmont, quando erano giovani amanti appassionati conosciuti a Parigi alla vigilia della rivoluzione. Spinti dalla sete di vendetta per i torti subiti nel passato, li vediamo percorrere un'ascesa dai bassifondi di Parigi su peri ranghi dell'aristocrazia francese, attraverso la manipolazione non solo della nobiltà, ma l’uno dell'altro, con lo scopo di sopravvivere. I già annunciati Alice Englert (Ratched) e Nicholas Denton (Glitch, Pillars) interpreteranno i i famigerati amanti nella serie creata e scritta da Harriet Warner (Tell Me Your Secrets), che è anche produttrice esecutiva. Leonora Lonsdale (Un cavallo per la strega, Beast) è stata scelta per dirigere i primi quattro episodi.

Dangerous Liaisons: I nuovi personaggi

Ecco nel dettaglio tutte le new entry e le descrizioni dei rispettivi personaggi: