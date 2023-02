Damian Lewis tornerà nella stagione 7 di Billions

News Serie TV

L'attore riprenderà il ruolo di Bobby 'Axe' Axelrod in un lungo arco di episodi.

Una notizia che farà contenti i molti fan di Billions: Damian Lewis, uscito dal drama finanziario di Showtime oltre un anno fa, riprenderà il ruolo di Bobby 'Axe' Axelrod nella prossima, settima stagione. E non sarà qualcosa di sporadico: il vincitore dell'Emmy apparirà in metà dei nuovi 12 episodi, in onda negli Stati Uniti più avanti quest'anno.

Billions 7: Il ritorno di Damian Lewis e di Bobby

Showtime anticipa che nella stagione 7 le alleanze finiranno sottosopra, vecchie ferite saranno usate come armi, lealtà saranno messe alla prova, il tradimento assumerà proporzioni epiche, nemici diventeranno amici diffidenti e Bobby Axelrod tornerà mentre la posta in gioco da Wall Street al resto del mondo si farà più alta.

Nel finale della quinta stagione, Bobby era fuggito in Svizzera (un Paese che non contempla l'estradizione) per sottrarsi alla morsa del procuratore generale dello Stato di New York Chuck Rhoades (Paul Giamatti) ed evitare il carcere. Questo però gli era costato molto caro, perché aveva dovuto accordarsi con Michael Prince (Corey Stoll), il cui unico obiettivo era affondarlo negli affari. Approfittando della situazione disperata in cui Axelrod si era cacciato, Michael aveva messo facilmente le mani sulle sue società. Inoltre, Bobby aveva chiesto a Wendy Rhoades (Maggie Siff) di seguirlo in Svizzera, ma lei aveva respinto l'invito.

La notizia del ritorno di Lewis in Billions non giunge inaspettata dopo che lo scorso novembre alcune foto non autorizzate che lo ritraevano sul set della serie fuori dalla Torre di Londra insieme con gli altri membri del cast Maggie Siff e David Costabile avevano fatto il giro del web. All'epoca del suo addio alla serie, l'attore si era mostrato cauto circa un suo possibile ritorno in futuro. "È difficile continuare a giustificare la sua presenza, creativamente. Sappiamo chi è", aveva detto. "Forse c'è un'opportunità per me di tornare. Ma per ora, in generale, Axe è stato sconfitto".