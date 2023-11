Dal mondo di The Sandman, la nuova serie Dead Boy Detectives si mostra nel primo teaser trailer

News Serie TV

La serie fantasy sarà disponibile in streaming su Netflix prossimamente.

Prima della seconda stagione di The Sandman, il fantasioso mondo immaginato da Neil Gaiman si espanderà su Netflix con la nuova serie Dead Boy Detectives, incentrata sui personaggi così conosciuti introdotti nel 25° numero del celebre fumetto. In occasione della Geeked Week, giunta alla sesta e penultima giornata, il servizio streaming ha mostrato il primo teaser trailer della prossima novità, firmata dallo stesso Steve Yockey de L'assistente di volo e prodotta manco a dirlo da Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Titans e tantissime altre produzioni basate sulle opere della DC Comics).

La trama e il cast di Dead Boy Detectives

"C'è un fastidioso fantasma che ti perseguita? Un demone ha rubato i tuoi ricordi più profondi? Forse dovresti chiamare i Dead Boy Detectives", suggerisce Netflix nella descrizione ufficiale della serie. Questa segue George Rexstrew e Jayden Revri (The Lodge) nei panni di Edwin Payne e Charles Rowland, "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Dead Boy Detectives. Adolescenti nati a decenni di distanza l'uno dall'altro che si ritrovano solo nella morte, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi... che risolvono misteri. Faranno di tutto per restare uniti, inclusa la fuga dalle streghe malvagie, dall'Inferno e dalla Morte stessa. Con l'aiuto di una chiaroveggente di nome Crystal (Kassius Nelson, White Lines) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura, The Expatriates), riusciranno a risolvere alcuni dei casi paranormali più misteriosi del regno dei mortali.

Il resto del cast include Briana Cuoco (L'assistente di volo), Ruth Connell (Supernatural) e Jenn Lyon (Claws). Ordinata e poi scartata da Max, che in un primo momento l'aveva presentata come lo spin-off di Doom Patrol, Dead Boy Detectives è approdata infine a Netflix, la stessa casa di The Sandman, e qui è stata descritta da Neil Gaiman come una serie ambientata nel suo stesso universo.