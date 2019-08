Da Arrow a Heels: Nella sua prossima serie tv, Stephen Amell sarà un wrestler

News Serie TV

L'attore canadese ha trovato il ruolo che lo riporterà in tv dopo la conclusione di Arrow.

Il wrestling è sempre stata una delle grandi passioni di Stephen Amell. Nel 2015, lanciato dal ruolo di un supereroe bello e dannato nella serie di successo Arrow, il video della sua irruzione sul ring della WWE diventò velocemente virale. Ora, con la serie di The CW prossima alla conclusione (l'ottava stagione, lunga solo 10 episodi, sarà l'ultima), l'attore canadese ha firmato con Starz per il ruolo di protagonista in Heels, drama di 8 episodi ambientato guarda caso nel mondo del wrestling.

Scritta da Michael Waldron (Community), che ne sarà anche il produttore esecutivo, Heels ruota attorno a una famiglia della Georgia proprietaria di un'impresa che organizza spettacoli di wrestling professionale. La storia si concentra su due fratelli e rivali in lotta per l'eredità del loro defunto padre. Mentre sul ring qualcuno deve interpretare il bravo ragazzo e qualcun altro la sua nemesi, nel mondo reale, può essere difficile mantenere quegli stessi ruoli, e ancora di più lasciarseli alle spalle.

Amell interpreterà Jack, il villain carismatico della Duffy Wrestling Association. Fuori dal ring, lui è un uomo, un marito e un padre che lavora duramente per sbarcare il lunario mentre insegue i propri sogni. Jack ha la mente di un artista nel corpo di un guerriero, un bisogno di perfezione - e di controllo - simile a quello di Steve Jobs ed è determinato a fare tutto il necessario per trasformare la DWA in un impero.