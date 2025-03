Criminal Minds rinnovata per una diciannovesima stagione, prima dell'arrivo in tv della diciottesima

News Serie TV

Paramount+ annuncia la data di debutto della stagione 18 di Criminal Minds e il rinnovo del procedurale per un ulteriore, diciannovesimo ciclo di episodi.

A Paramount+ c'è grande entusiasmo per il revival di Criminal Minds. In occasione dell'annuncio della data di debutto della diciottesima stagione, il 18 maggio negli Stati Uniti (in Italia a seguire su Disney+), il servizio streaming ha sorpreso i fan rivelando anche che il procedurale incentrato su una squadra di criminologi dell'FBI è stato già rinnovato per un ulteriore, diciannovesimo ciclo di episodi.

Criminal Minds: Cosa ci aspetta nei prossimi episodi

La stagione 19 sarà la quarta del revival, anche conosciuto con il titolo Criminal Minds: Evolution, e arriverà in tv presumibilmente nel 2026. Nel frattempo, i 10 episodi della diciottesima, in streaming settimanalmente, presenteranno un salto temporale dei sei mesi dopo la brutale aggressione al famigerato serial killer Elias Voit (interpretato da Zachary Gilford) da parte dei suoi compagni di detenzione, portando i suoi irrequieti seguaci sul dark web a scatenare il caos in tutto il Paese. Per impedire all'efferato gruppo di uccidere altri innocenti, il BAU sarà costretto a lavorare al fianco di un Voit sempre più imprevedibile, il quale ovviamente perseguirà un proprio piano.

La stagione 18 riporterà in Criminal Minds il grande assente degli ultimi anni Matthew Gray Gubler, che riprenderà brevemente il ruolo di Spencer Reid in "una porzione di un episodio". Inoltre, la star di Lucifer e Dexter Aimee Garcia si è unita al cast con il ruolo della Dott.ssa Julia Ochoa, un'affermata neuropsichiatra incaricata di aiutare un paziente di alto profilo (probabilmente lo stesso Voit) a riprendersi da un trauma cerebrale indotto da una lesione. La donna si scontrerà con l'agente Luke Alvez (Adam Rodríguez), il quale, contrariamente a lei, crede che un approccio più aggressivo con il suo paziente particolare sia più appropriato dei suoi modi gentili.