Criminal Minds cupa e violenta nel trailer ufficiale della stagione 18

Il revival di Criminal Minds torna con 10 nuovi episodi ambientati sei mesi dopo gli eventi precedenti. Ecco il trailer ufficiale.

I semi del male piantati dal serial killer Elias Voit germoglieranno nelle forme più angoscianti nella diciottesima stagione di Criminal Minds. In streaming negli Stati Uniti dall'8 maggio (in Italia a seguire su Disney+), i nuovi 10 episodi del procedurale sull'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI iniziano a svelarsi in un cupo e violento trailer ufficiale che, tra le altre cose, rivela la partecipazione speciale della recentemente scomparsa Linda Lavin, con un ruolo per ora tenuto segreto.

Criminal Minds 18: Stagione 18: Il Trailer Ufficiale - HD

Criminal Minds: La trama della stagione 18

Ambientata sei mesi dopo la brutale aggressione al criminale interpretato da Zachary Gilford, perpetrata da alcuni compagni di detenzione, fatti che hanno portato i suoi irrequieti seguaci sul dark web a scatenare il caos ovunque nel Paese, la diciottesima stagione di Criminal Minds vedrà il BAU costretto a collaborare ancora una volta con un Voit sempre più imprevedibile, il quale ovviamente sta perseguendo un proprio piano, per impedire al nefasto gruppo di uccidere altri innocenti. In tutto questo, avremo modo di rivedere finalmente il Spencer Reid di Matthew Gray Gubler, la cui storia negli ultimi anni è proseguita fuori dallo schermo.

Il nuovo ciclo di episodi, cui ne seguirà un altro già ordinato da Paramount+, sarà "un po' più ibrido" rispetto agli ultimi due, come la showrunner Erica Messer ha spiegato a TVLine. "Questa stagione sarà un po' diversa, risolveremo casi indipendenti", quindi non legati unicamente alla figura di Voit, anche conosciuto come il serial killer Sicarius. E sebbene lui ora si trovi dietro le sbarre, gli agenti del BAU "non avranno modo di prendere fiato: succederanno molte cose alla squadra, ma è un ritmo diverso, una stanchezza diversa".