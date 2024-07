Creature Commandos: Il teaser trailer della serie che inaugura il nuovo DC Universe

News Serie TV

Nata dalle mente di James Gunn, la nuova serie debutterà su Max a dicembre.

Ci siamo quasi: la nuova era del DC Universe prenderà ufficialmente il via a dicembre, con l'uscita sul servizio streaming statunitense Max della serie animata per un pubblico adulto Creature Commandos. Sarà la prima di una dozzina di film e show televisivi i quali andranno a comporre il Capitolo Uno - intitolato Gods and Monsters - di questo nuovo corso per il franchise dei DC Studios. In occasione del Comic-Con di San Diego ne è stato diffuso il teaser trailer, nel quale possiamo vedere per la prima volta anche il logo dello studio, un aggiornamento dello storico logo disegnato da Milton Glaser e usato dalla DC dal 1977 al 2005.

Creature Commandos: La trama e il cast vocale della nuova serie tv

Lunga 7 episodi, Creature Commandos vede Amanda Waller mettere insieme una nuova squadra, non di supercriminali come per la Suicide Squad ma di mostri e creature soprannaturali. Individui poco raccomandabili inviati in missioni considerate troppo pericolose per gli umani. "Quando tutto il resto fallisce... sono la tua ultima, peggiore opzione", afferma la sinossi ufficiale.

Il cast originale comprende Frank Grillo (Kingdom) come voce del nerboluto Rick Flag Sr. (ruolo che interpreterà anche nella stagione 2 di Peacemaker), David Harbour (Stranger Things) di Frankenstein, Indira Varma (Il Trono di Spade) della Moglie di Frankenstein, Maria Bakalova (Paese delle fate) della principessa Ilana Rostovic, Alan Tudyk (Resident Alien) del radioattivo Doctor Phosphorous, Zoe Chao (Afterparty) dell'anfibia Nina Mazursky, Sean Gunn (Una mamma per amica) di G.I. Robot e Weasel, Steve Agee di John Economos (ruolo che ha già interpretato in Suicide Squad e Peacemaker) e, ovviamente, Viola Davis di Amanda Waller.