Come se la caverebbero insieme Grogu di The Mandalorian ed Ellie di The Last of Us? Risponde Pedro Pascal

Cosa hanno in comune The Mandalorian e The Last of Us? Ovviamente Pedro Pascal, ribattezzato "Internet daddy": secondo lui i suoi "figli" del piccolo schermo troverebbero un'ottima intesa.

Ormai è difficile togliere a Pedro Pascal il titolo di "Internet daddy", il papà più amato del web (nonostante i personaggi a cui fa da padre non siano né figli suoi né dei suoi personaggi in The Mandalorian e The Last of Us, c'è da dire). Attualmente in tv e in streaming con la serie ambientata nell'universo di Star Wars (su Disney+) e con quella basata sull'amato videogioco per PlayStation (in Italia su Sky e NOW), l'attore vive un momento di grande celebrità come "papà" del piccolo Grogu e della giovane Ellie (Bella Ramsey). Tanto che Entertainment Weekly non ha potuto fare a meno di chiedergli, immaginando un fanta-crossover tra le due serie, come se la caverebbero insieme proprio Grogu e Ellie. Che squadra sarebbero? Andrebbero d'accordo?

Grogu ed Ellie sarebbero migliori amici, parola di Pedro Pascal

Pedro Pascal non ha dubbi: i suoi due partner del piccolo schermo insieme sarebbero una bella squadra. Anzi, secondo lui Grogu ed Ellie non si limiterebbero a un rapporto civile ma diventerebbero addirittura migliori amici. "Sento che se ne andrebbero insieme verso il tramonto, ad essere onesto con te. Sarebbero migliori amici", ha detto l'attore. Purtroppo possiamo solo immaginare una scena del genere, visto che un crossover tra le due serie tv è praticamente impossibile. Ma a fantasticare non si perde niente.

A chi affiderebbe Grogu il Mandaloriano?

Tornando invece su The Mandalorian, Pedro Pascal ha riflettuto su chi sceglierebbe come tutore di Grogu se il suo Din Djarin fosse temporaneamente indisponibile. Anche in questo caso l'attore ha mostrato di avere le idee chiare. "Una delle cose di cui sono più entusiasta è Bo-Katan nella terza stagione. Quindi dovrei consegnarlo a Katee Sackhoff. Mi fido di lei più di quanto mi fidi di me stesso", le sue parole. In effetti, chi ha visto l'episodio 2 della seconda stagione di The Mandalorian, sa che questa scelta avrebbe senso perché Bo-Katan ha dimostrato di saper decisamente lavorare in coppia con Grogu.