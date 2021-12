Come finisce Gomorra? La spiegazione del finale della serie e il nostro commento

News Serie TV

Dopo cinque stagioni si è conclusa la serie Sky Original che ha rilanciato la serialità italiana nel mondo: un finale perfetto e inevitabile, ma un'ultima stagione sottotono.

Due episodi concitati e intensi hanno chiuso la quinta stagione di Gomorra: La serie, l'ultima. Dopo sette anni e cinque stagioni finisce così l'era Gomorra, una serie che ha saputo imporsi a livello internazionale diventando un successo di pubblico e di critica. Inseguendo nuovi standard e inaugurando un nuovo modo di fare televisione che coniuga qualità narrativa e business. Giunti alla fine, è arrivato il momento di tirare le somme e capire come si conclude l'epopea criminale dei Savastano, dove porta la rivalità/frattellanza di Ciro e Genny che è stata al centro della quinta stagione e quale destino gli sceneggiatori hanno riservato ai protagonisti.

Cosa è successo nel finale di Gomorra? Il riassunto

La premessa è d'obbligo sebbene, se siete arrivati a questo punto, probabilmente avrete già visto gli ultimi episodi di Gomorra: seguiranno spoiler. Nelle ultime due ore della serie, gli episodi 9 e 10 della stagione 5, lo scontro tra Ciro (Marco D'Amore) e Genny (Salvatore Esposito) è entrato nel vivo: Genny e Azzurra sono pronti a partire e lasciare Napoli per sempre. Ma Ciro, determinato ad assicurare la vendetta alla vedova di O' Galantommo (Nunzia Schiano), mette in atto un piano per trovare il piccolo Pietrino prima di Genny e usarlo così per attirare i coniugi Savastano nella sua trappola. Coinvolgendo O' Maestrale (che poi viene ucciso insieme alla moglie), arriva nel covo di O Munaciello (Carmine Paternoster) il quale costringe Azzurra (Ivana Lotito) a drogare Genny e consegnarlo nelle mani di Ciro e dei suoi. Genny (che intanto in un impeto d'ira fa fuori anche O' Munaciello) ormai è con le spalle al muro ed è disposto a fare qualunque cosa purché Ciro garantisca per l’incolumità di Azzurra e Pietro, anche dichiarare pubblicamente che il tempo dei Savastano è finito. Ma Ciro non fa promesse e parte insieme al suo amico/nemico per recuperare Pietrino. In un ultimo colpo di scena finale, però, gli uomini di Ciro freddano Nunzia e salvano Azzurra portandola sulla spiaggia dove ritrova Genny e suo figlio. Lei riesce a fuggire su un gommone insieme a Pietrino ma, in uno scontro armato all'ultimo sangue scatenato dagli uomini di Nunzia, vengono colpiti a morte prima Genny e poi Ciro. In un'ultima spettacolare scena vediamo i due riversi a terra, morti l'uno accanto all'altro.

Il commento: Un finale giusto ma un'ultima stagione debole

Il finale di Gomorra è stato l'unico possibile: la morte di Genny e Ciro era attesa e inevitabile. Alla fine questa serie - a cui certa critica ha rimproverato spesso il fatto di essere "cattiva maestra" e di generale emulazione - ha finito per rendere chiara, anzi cristallina, una morale: non si sopravvive nel feroce mondo criminale. Non c'è redenzione, non c'è scampo e neanche Genny e L'Immortale Ciro possono sottrarsi a questa legge. Su come si è arrivati a questo epilogo, tuttavia, qualcosa da dire c'è. L'ultima stagione è stata solo un affannato rincorrersi di Genny e Ciro (che, come dice Genny, "si sono baciati in bocca e si sono sparati addosso"), un gioco del gatto e del topo animato da personaggi comprimari evitabili (la più grande delusione? O' Maestrale, che doveva essere il misterioso grande boss di Ponticelli e si è rivelato poco più che un tirapiedi). Avremmo voluto qualche colpo di scena meno prevedibile, di quelli che ti fanno saltare dalla sedia (un bel flashback rivelazione con Don Pietro e Donna Imma, perché no?). Un finale che pur non essendo un lieto fine è paradossalmente - per dirlo con parole di Boris - "troppo italiano". Ma forse quello che conta è il viaggio. E il viaggio che ci ha regalato Gomorra è stato spettacolare.

Foto: Marco Ghidelli