Cobra Kai: Il trailer ufficiale del sequel di Karate Kid

Arriva, in occasione della diffusione del trailer ufficiale, l'annuncio della data di debutto di Cobra Kai, atteso sequel di Karate Kid. Disponibile su YouTube Red dal 2 maggio, il dramedy riporta Ralph Macchio e William Zabka nei panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, gli stessi personaggi da loro interpretati nel film di culto del 1984, ancora divisi dalla quella rivalità che da ragazzi li aveva portati allo scontro sul tappeto del torneo di karate di All Valley.

Da allora sono trascorsi più di trent'anni, e mentre Daniel sembra passarsela tutto sommato bene, un Johnny caduto in disgrazia cerca la motivazione giusta per rimettersi in piedi, finendo col trovarla nell'idea di riaprire il dojo Cobra Kai per addestrare una nuova generazione di lottatori - fondamentalmente un gruppo di disadattati vittime di bullismo. La cosa ovviamente non passa inosservata, a Daniel in particolare, che nel frattempo ha dovuto imparare ad andare avanti senza il sostegno e la guida del suo maestro.

La prima stagione di Cobra Kai si compone di 10 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno. Oltre a ribaltare i ruoli storici di Johnny e Daniel, con quest'ultimo anche in quelli che un tempo erano stati i panni del Maestro Kesuke Miyagi (il compianto Pat Morita), secondo il comunicato la serie racconta la storia di "due uomini che affrontano i demoni del loro passato e le frustrazioni presenti nell'unico modo in cui sanno fare: attraverso il karate".