Cobra Kai 6: Iniziate le riprese, nell'ultima stagione tornerà un'altra star di Karate Kid

Tornato sul set, il co-creatore della serie Jon Hurwitz ha stuzzicato i fan dicendo che nel capitolo finale vedranno almeno un altro personaggio del fortunato franchise di Karate Kid.

Cobra Kai si prepara a un finale col botto, pieno di azione e divertimento e anche di qualche altra sorpresa, proprio come ci ha abituati nelle stagioni precedenti. Su X uno dei creatori delo show, Jon Hurwitz, ha fatto sapere di essere ufficialmente tornato sul set. Dopo i ritadi dovuti agli scioperi di Hollywood, quindi, le riprese della sesta e ultima stagione sono iniziate. Ma non è tutto. Lo sceneggiatore ha dato una succosa anticipazione ai fan svelando che un'altra star del franchise di Karate Kid, finora non ancora apparsa in Cobra Kai, farà capolino in questo ultimo capitolo della storia. I fan, naturalmente, hanno provato a farlo sbottonare per avere più indizi sulla star in questione e qualcuno ha già qualche preferenza. Ecco cosa sappiamo.

Cobra Kai 6, partita la produzione: Le anticipazioni di Jon Hurwitz

"È fantastico essere di nuovo sul set con la famiglia Cobra Kai questa settimana. Ci sono stati così tanti abbracci e risate. Ci siamo subito sentiti come se stessimo girando scene destinate a diventare dei futuri classici", ha scritto Hurwitz in un post su X incoraggiando i fan a fargli qualche domanda. Gli utenti non ci hanno pensato due volte e subito sono partiti con le richieste. Un fan ha condiviso un'immagine di Karate Kid 4 con Hilary Swank, il maestro Miyagi (Pat Morita) e un falco, usando l'immagine per chiedere informazioni su altri potenziali ritorni delle star del franchise di Karate Kid. Hurwitz ha risposto: "Non posso promettere il falco o eventuali vincitori dell'Oscar in questa foto - non darò mai potenziali spoiler - ma state certi che avremo almeno un personaggio dei film di Karate Kid che non è ancora apparso su Cobra Kai". Per adesso, quindi, la questione è destinata a rimanere una sorpresa.

I can’t promise the hawk or any Oscar winners in this photo — I will never give potential spoilers — but rest assured we’ll have at least one character from the Karate Kid films return that hasn’t yet appeared on Cobra Kai #CobraKai #Netflix https://t.co/DJgSFJxLb6 — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) January 6, 2024

Il futuro del franchise di Karate Kid

Anche se la sesta stagione di Cobra Kai sarà l'ultima, sappiamo che il franchise di Karate Kid è vivo e vegeto. Ralph Macchio e Jackie Chan hanno unito le forze per un nuovo film che sarà in continuità sia con la trilogia originale che con il reboot The Karate Kid - La leggenda continua. Stando ad alcuni rumor, il nuovo capitolo del franchise racconterà la storia di un adolescente cinese che riuscirà a dare una direzione alla propria vita grazie allo studio delle arti marziali. Per trovare il nuovo protagonista, nei mesi scorsi Macchio e Chan hanno lanciato un casting globale.

Sebbene i creatori di Cobra Kai non siano coinvolti nel nuovo film, Hurwitz ha chiarito che appoggia totalmente il nuovo progetto. A un fan che su X gli ha chiesto del suo coinvolgimento nel film ha risposto: "Non siamo ufficialmente coinvolti nel nuovo film di Karate Kid in alcun modo, ma siamo amici della corte che speriamo li faccia a pezzi! Adoriamo quel ragazzo, Ralph Macchio!". In compenso, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg non hanno escluso di poter lavorare, in futuro, su uno o più spin-off della serie. "Il Miyagiverse non è mai stato così forte... Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi in futuro perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai", avevano dichiarato tramite un comunicato.

Intanto godiamoci Cobra Kai 6 che potrebbe uscire su Netflix entro la fine di quest'anno o, al massimo, nel 2025.