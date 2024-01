Cobra Kai 6: William Zabka si allena per la stagione finale e ci fa gli auguri con un video

News Serie TV

L'interprete di Johnny Lawrence si prepara per l'ultimo atto della serie sequel di Karate Kid in arrivo in streaming prossimamente su Netflix.

L'anno è appena iniziato ma William Zabka è già pronto per colpire duro i suoi avversari nella sesta e ultima stagione di Cobra Kai. L'interprete di Johnny Lawrence ha voluto augurare un felice 2024 ai suoi follower con un video pubblicato su X in cui mostra il suo allenamento in vista dell'ultimo capitolo della serie sequel di Karate Kid, atteso su Netflix prossimamente.

Cobra Kai: Un'ultima stagione e poi qualche spin-off?

La serie ha seguito le vicende degli eterni rivali Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) che che si erano scontrati nel torneo di karate All Valley del 1984 e che nella serie si sono ritrovati, prima nuovamente l'uno contro l'altro e poi alleati. Nella quinta stagione lo storico villain Terry Silver (Thomas Ian Griffith) si è imposto desideroso di espandere il suo impero del Cobra Kai con il suo stile di karate "Nessuna pietà". Alla fine il Miyagi-do, gestito dal sensei Daniel LaRusso, e il dojo di Johnny Eagle Fang si sono però guadagnati la possibilità di competere nel torneo internazionale di karate Sekai Taikai d'élite.

Anche se la sesta stagione sarà quella finale, i co-creatori della serie non hanno escluso di poter lavorare, in futuro, su uno o più spin-off. "Il Miyagiverse non è mai stato così forte... Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi in futuro perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai", hanno scritto Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg in una lettera indirizzata ai fan.

A che punto sono i lavori dell'ultima stagione

La stanza degli sceneggiatori della sesta stagione di Cobra Kai era stata tra le prime a chiudere, a causa dello sciopero, lo scorso maggio. Come molte produzioni, anche Cobra Kai subirà inevitabilmente ritardi (inizialmente la sesta stagione sarebbe dovuta uscire entro la fine del 2023). Gli autori ora sono nuovamente al lavoro e le riprese dovrebbero iniziare entro la fine di gennaio, con un debutto previsto presumibilmente a fine 2024 o direttamente nel 2025.