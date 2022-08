Cobra Kai 5: Tutti contro Terry Silver nel trailer ufficiale italiano della nuova stagione

News Serie TV

La serie sequel di Karate Kid torna in streaming su Netflix con nuovi dieci episodi il 9 settembre: ecco il trailer del prossimo capitolo di Cobra Kai.

Pronti a tornare sul dojo insieme ai protagonisti di Cobra Kai? La serie di successo che ha dato un seguito alle vicende dell'amatissima saga di Karate Kid tornerà su Netflix con la quinta stagione, composta da 10 episodi, il prossimo 9 settembre. Cosa ci aspetta? Il trailer ufficiale italiano del prossimo capitolo anticipa la solita ironia, azione e soprattutto una storica rivalità che metterà il super villain Terry Silver (Thomas Ian Griffith) contro tutti.





Cobra Kai 5: Cosa ci aspetta nella quinta stagione

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese (Martin Kove) è dietro le sbarre, incastrato dall'ex compagno di malefatte Silver, e Johnny Lawrence (William Zabka) mette da parte il karate per rimediare ai danni causati (improvvisandosi tassista?), così Daniel LaRusso (Ralph Macchio) deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza: il suo ex avversario Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), visto in Karate Kid II - La storia continua.

Il trailer anticipa anche l'arrivo di un nuovo sensei pronto a infoltire le fila dell'"esercito" di Silver: Kim Da-Eun, una formidabile sensei dall'aspetto severo interpretato da Alicia Hannah-Kim. E che dire della rivalità tra Robby e Miguel, con quest'ultimo che tenta di risolvere le loro divergenze una volta per tutte? (Anche se il calcio volante che viene sferrato nel trailer suggerisce che l'obiettivo è lontano).

Il cast e il ritorno di Mike Barnes

Torneranno i protagonisti già noti Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni Decenzo (Demetri), Vanessa Rubio (Carmen), Peyton List (Tory), Martin Kove (John Kreese), Dallas Dupree Young (Kenny), Oona O'Brien (Devon) e Griffin Santopietro (Anthony). Il trailer non ce lo mostra ma, dalle foto di Cobra Kai precedentemente diffuse da Netflix, sappiamo che nei nuovi episodi rivedremo anche un altro volto familiare. Si tratta di Mike Barnes interpretato nuovamente dall'attore Sean Kanan. Lo ricorderete come il sadico bullo che Silver aveva assunto per terrorizzare LaRusso nel film Karate Kid III - La sfida finale. Quali circostanze lo riporteranno nell'orbita del suo vecchio avversario? I produttori esecutivi di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno anticipato a TVLine: "Mentre Terry Silver chiama alcuni vecchi amici per stringere la Valley in una stretta mortale, Daniel e Johnny avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile per fermare il Cobra Kai". Che Barnes stavolta sia dalla parte di LaRusso? Staremo a vedere.