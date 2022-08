Cobra Kai 5: Le nuove foto svelano il ritorno di un altro atteso personaggio di Karate Kid!

News Serie TV

Nei nuovi episodi della serie Netflix, in arrivo in streaming il 9 settembre, rivedremo Mike Barnes, il bullo interpretato da Sean Kanan in Karate Kid III - La sfida finale.

Cobra Kai continua a far felici i fan del franchise di Karate Kid ripescando dal passato un altro personaggio noto e per giunta molto atteso. Le nuove foto della quinta stagione diffuse da Netflix - dove la serie tornerà con i nuovi episodi il prossimo 9 settembre - confermano il ritorno di Mike Barnes interpretato nuovamente dall'attore Sean Kanan.

Cobra Kai 5: Torna il bullo Mike Barnes

Come vedete nell'immagine qui sotto, Mike Barnes tornerà sul dojo ma non sappiamo quali circostanze lo riporteranno faccia a faccia con i suoi ex avversari. Il personaggio, un sadico bullo che Terry Silver (Thomas Ian Griffith) aveva assunto per terrorizzare Daniel LaRusso (Ralph Macchio), era apparso nel film Karate Kid III - La sfida finale. I fan di Cobra Kai e Karate Kid aspettavano con ansia il suo ritorno, soprattutto dopo i fatti del finale della stagione 4 della serie. Ricorderete, infatti, che il terribile Terry Silver aveva strappato il controllo del dojo Cobra Kai al sensei John Kreese (Martin Kove) incastrandolo per tentato omicidio e facendolo arrestare.

La trama e le anticipazioni della quinta stagione

Nella quinta stagione di Cobra Kai il super villain Silver non si fermerà davanti a nulla per vincere. Nei nuovi 10 episodi, perciò, Daniel LaRusso sarà impegnato a fermare il suo storico antagonista che intanto starà espandendo il suo impero in tutta la città imponendo il suo stile di karate "nessuna pietà". In un'altra immagine diffusa da Netflix vediamo Tory (Peyton List) portare nel dojo il suo trofeo vinto con l'inganno. Ma Silver potrà fare affidamento anche su nuovi "soldati": Alicia Hannah-Kim (nella foto sotto) si è unita al cast nei panni di Kim Da-Eun, una formidabile sensei dall'aspetto severo.

E ancora: vediamo l'ex allieva di Eagle Fang Devon (Oona O'Brien) combattere contro Tory e poi Kenny (Dallas Dupree Young, promosso regolare nella nuova stagione) ancora sotto l'incantesimo del Cobra Kai. Fortunatamente anche Daniel avrà il suo asso nella manica: per fermare Silver, oltre alla nuova alleanza con Johnny Lawrence (William Zabka) chiederà infatti una mano al suo ex avversario Chozen Toguchi (Yuji Okumoto, a destra nella foto principale in alto). Tornerà anche Miguel Diaz (Xolo Maridueña), dopo il suo viaggio in Messico per trovare il padre biologico; dalle foto, Robby (Tanner Buchanan) non sembra essere troppo felice di riavere il suo vecchio rivale nella Valley. Infine, desta parecchia sorpresa la foto in cui vediamo la moglie di Daniel, Amanda (Courtney Henggeler), condividere un drink con la nemesi di suo marito, Terry Silver: cosa ci sarà sotto? Per fortuna il 9 settembre non è così lontano e lo scopriremo presto.