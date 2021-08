Cobra Kai 4: Un nuovo teaser trailer fissa l'appuntamento con la quarta stagione

News Serie TV

La serie con i protagonisti di Karate Kid torna con i nuovi episodi su Netflix a dicembre.

Il tornero di All Valley sta per riaprire le porte e la posta in gioco non è mai stata così alta. Con un nuovo avvincente teaser trailer, Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Cobra Kai arriverà in streaming a dicembre. Nella clip vediamo i protagonisti nuovamente "sul palco più famoso del mondo dove sono nate le leggende", pronti a indossare ancora una volta il kimono ma stavolta contro un nemico comune.

Cobra Kai 4 esce a dicembre: Le anticipazioni

L'amata serie tv basata sull'iconico franchise di Karate Kid tornerà dunque a fine anno (Netflix non fa ancora sapere la data di uscita precisa) con Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) pronti a scendere in campo insieme ai loro allievi contro il terribile rivale John Kreese (Martin Kove) che ha dalla sua gli allievi Demetri (Gianni DeCenzo), Robby (Tanner Buchanan) e Hawk (Jacob Bertrand). Pronti a mettere da parte la storica rivalità che li ha accompagnati da una vita, Johnny e Daniel nei nuovi episodi avranno a che fare anche con un altro storico villain di Karate Kid, vale a dire Terry Silver (Thomas Ian Griffith) che tornerà dopo aver ricevuto una telefonata da Kreese alla fine della terza stagione.

Nuovi arrivi e conferme nel cast

Inoltre Vanessa Rubio (che interpreta la mamma di Miguel, Carmen) e Peyton List (Tory Nichols) riprenderanno i loro ruoli a tempo pieno, essendo state promosse a regolari. Nella quarta stagione incontreremo anche un paio di volti nuovi: Dallas Dupree Young (Lo show di Big Show) è stato ingaggiato per il ruolo ricorrente di Kenny, un ragazzo arrivato da poco in città che si affida al karate per difendersi dal bullismo. L'esordiente Oona O'Brien sarà invece Devon, una potenziale nuova studentessa, competitiva e irascibile quando viene messa alla prova.