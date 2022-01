Cobra Kai 4: Tutto su quel cameo musicale che ha sorpreso persino il cast

News Serie TV

Nell'episodio 9 della quarta stagione della serie Netflix, una star della musica country ha reso speciale il torneo di All Valley con una performance memorabile: tutti i retroscena.

Se avete già visto la quarta stagione di Cobra Kai su Netflix, sarete rimasti piacevolmente colpiti da una performance musicale a sorpresa che gli sceneggiatori hanno inserito nel nono episodio. Se non avete ancora visto l'episodio o non volete conoscere i dettagli, vi consigliamo di non proseguire con la lettura. In caso contrario, vi sveliamo tutti i retroscena di un momento che ha reso felici molti fan di Karate Kid.

Cobra Kai 4 e l'esibizione di una star della musica country

Nel nono episodio della quarta stagione di Cobra Kai è apparsa sullo schermo la vincitrice del Grammy nonché star indiscussa della musica country Carrie Underwood! L'artista ha partecipato alle riprese nei panni di se stessa cimentandosi in una performance molto speciale. In apertura dell'atteso torneo di karate di All Valley, ha infatti cantato la canzone The Moment of Truth di Survivor che molti fan ricorderanno come la colonna sonora del primo film di Karate Kid (una canzone che è forse meno famosa rispetto a You're the Best di Joe Esposito che invece si sentiva durante le sfide chiave del torneo nel film ma che gli showrunner hanno preferito proprio per questo motivo).

Cobra Kai: I retroscena del cameo di Carrie Underwood

L'apparizione di Underwood è stata ancora più speciale perché né il cast né le comparse sapevano che la cantante sarebbe stata sul set e si sarebbe esibita. Le emozioni e le reazioni che vediamo sullo schermo quando Underwood appare nell'episodio in questione, perciò, sono assolutamente autentiche. Lo showrunner della serie Jon Hurwitz ha raccontato a TVLine di aver contattato la cantante dopo aver appreso che lei stessa è una grande fan di Cobra Kai. "Siamo tutti fan del suo lavoro e abbiamo apprezzato il suo amore per lo show, quindi le abbiamo chiesto se le andava di fare un salto da Nashville ad Atlanta per trascorrere una giornata sul set ed eseguire questo remake di una delle canzoni della colonna sonora originale di Karate Kid. Lei ha detto subito di sì. Ha apprezzato la nostra proposta ed è rimasta entusiasta. È stato divertente per la sua famiglia e per lei apparire nello show e cantare di fronte a questa folla di All Valley che non aveva idea che sarebbe apparsa. È stato stupefacente", ha raccontato Hurwitz.

Tonight’s plans involve champagne and @CobraKaiSeries ! I’m pretty sure @WilliamZabka stole this from wardrobe to give to me, but it’s being put to good use! 🐍 🐍🐍 🦅 🦅🦅 🥋 🥋🥋🥂🥂 🥂 cheers, everyone! pic.twitter.com/BBmkG4jaZN — Carrie Underwood (@carrieunderwood) January 1, 2022

La passione di Underwood per Cobra Kai risale ad agosto 2020 quando lei stessa aveva scritto su Twitter: "Ho appena iniziato a guardare Cobra Kai su Netflix. Mhh... è assolutamente magnifico!". Dopo l'uscita dei nuovi episodi, la cantante ha rilasciato una dichiarazione in cui ha aggiunto: "Sono cresciuta guardando Daniel e Johnny e non posso credere di far parte davvero dell'eredità di Karate Kid. Ho scoperto Cobra Kai alcuni anni fa, ed è diventata una delle mie serie preferite! Mi sono divertita così tanto stando sul set cantando una canzone che è un classico. Non vedo l'ora di guardare ogni nuovo episodio!". Su Twitter, inoltre, la cantautrice ha postato una foto in cui indossa la giacca del dojo degli Eagle Fang e ha scritto: "Sono abbastanza sicura che William Zabka abbia rubato questa nel guardaroba per darla a me, ma ne farò buon uso!".