Cobra Kai 4: Netflix svela la data di uscita con un nuovo teaser trailer

La quarta stagione della serie del franchise di Karate Kid arriva il 31 dicembre: ecco una nuova anteprima.

Che fate a capodanno? Quest'anno sarà facile rispondere a questa domanda perché avrete un appuntamento con la quarta stagione di Cobra Kai. Netflix ha appena annunciato che la seguitissima serie sequel del franchise di Karate Kid tornerà con i nuovi episodi in streaming il 31 dicembre. In occasione di TUDUM, l'evento globale per i fan, è stato anche diffuso un nuovo teaser trailer che ci prepara all'appuntamento sportivo più atteso dai fan della serie: il torneo di All Valley.

Cobra Kai: Le anticipazioni della quarta stagione

Nel finale della terza stagione, lo ricorderete, Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) avevano deciso di unire le forze e si erano detti pronti a scendere in campo insieme ai loro allievi contro il terribile rivale John Kreese (Martin Kove) e il suo dojo. Nella clip li ritroviamo mentre i loro metodi di allenamento, agli antipodi, si scontrano. Ma saranno pronti a mettere da parte la storica rivalità che li ha accompagnati da una vita e nei nuovi episodi avranno a che fare anche con un altro storico villain di Karate Kid, vale a dire Terry Silver (Thomas Ian Griffith) che tornerà dopo aver ricevuto una telefonata da Kreese alla fine della terza stagione. Nel nuovo trailer lo vediamo per la prima volta nuovamente in azione, più agguerrito che mai.

In attesa della quarta stagione, vi ricordiamo che Cobra Kai è stata già rinnovata in anticipo per una quinta stagione.