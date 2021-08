Cobra Kai rinnovata per una quinta stagione, prima che arrivi la quarta

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo sono attesi su Netflix per dicembre.

I personaggi di Cobra Kai ci terranno compagnia per diverso tempo ancora. Un gesto di riconoscenza per l'enorme successo che questo nuovo capitolo delle storie di Karate Kid sta continuando a riscuotere in giro per il mondo. Così, nonostante manchino ancora circa quattro mesi al debutto dell'attesissima quarta stagione, Netflix ha deciso di rinnovare il dramedy con Ralph Macchio e William Zabka per un ulteriore, quinto ciclo di episodi.

La notizia del rinnovo anticipato di Cobra Kai non giunge quindi inaspettata, e non solo perché stiamo parlando di una delle serie originali più seguite sulla piattaforma streaming. All'inizio di quest'anno, in un'intervista con TVLine, commentando il finale della terza stagione, il co-ideatore Josh Heald aveva detto che concludere la serie con la fine del torneo non è mai stato nei loro piani, aggiungendo di essere intenzionati invece ad andare "ben oltre. Nelle nostre menti, abbiamo stagioni di storia che è necessario raccontare prima di arrivare a quel finale".

Cobra Kai: La stagione 4 in streaming a dicembre

Come annunciato nell'ultimo teaser trailer, la quarta stagione di Cobra Kai sarà disponibile in streaming su Netflix a un certo punto a dicembre. Le anticipazioni dicono che in questi episodi Johnny e Daniel scenderanno in campo insieme ai loro allievi contro il terribile rivale John Kreese (Martin Kove). Disposti a mettere da parte la storica rivalità che li accompagna da una vita, Johnny e Daniel avranno a che fare anche con un altro memorabile villain di Karate Kid, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), tornato dopo aver ricevuto una telefonata da Kreese.

Sappiamo inoltre che questa stagione darà maggiore risalto ai personaggi di Carmen e Tory, dopo la promozione delle loro interpreti, Vanessa Rubio e Peyton List al grado di regolari. E ancora: Dallas Dupree Young (Lo show di Big Show) è stato ingaggiato per il ruolo ricorrente di Kenny, un ragazzo che, arrivato da poco in città, si affida al karate per difendersi dal bullismo, mentre l'esordiente Oona O'Brien sarà Devon, una potenziale nuova studentessa, competitiva e irascibile quando viene messa alla prova.