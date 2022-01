Cobra Kai 4: Ecco come la serie ha onorato la memoria del maestro Miyagi, secondo Ralph Macchio

News Serie TV

Per l'interprete di Daniel LaRusso, il sequel di Karate Kid non ha mai perso vista gli insegnamenti di uno dei personaggi più iconici del franchise.

Cobra Kai, la serie sequel dell'amato franchise di Karate Kid arrivata alla sua quarta stagione su Netflix, è sicuramente uno dei più grandi successi della piattaforma di video in streaming. Uno dei segreti dietro all'enorme popolarità raggiunta dallo show (secondo i dati, in soli 3 giorni la quarta stagione avrebbe accumulato 120 milioni di ore di visione) è sicuramente il legame fortissimo che questo ha mantenuto con la saga cinematografica ereditandone personaggi, tono e valori. Ne è convinto anche il protagonista Ralph Macchio, lo storico interprete di Daniel LaRusso, che ha ricordato in particolare gli insegnamenti di Miyagi, l'iconico maestro interpretato al cinema da Pat Morita, scomparso nel 2005. Pur non potendo naturalmente apparire in Cobra Kai, secondo Macchio Miyagi sarebbe in qualche modo ancora presente, visto che la serie ha portato avanti la sua eredità e i suoi principi.

L'eredità del maestro Miyagi in Cobra Kai

Intervistato da The Hollywood Reporter, l'interprete di Daniel LaRusso ha spiegato come gli insegnamenti di Miyagi risuonino ancora, oltre 30 anni dopo l'uscita del primo Karate Kid, in Cobra Kai. Ma quali sono i temi che, a detta di Macchio, rappresenterebbero l'eredità dell'indimenticabile Miyagi? Secondo l'attore:

"L'equilibrio, il bullismo, la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua che supera gli ostacoli. Sono tutti temi presenti nell'universo di Karate Kid lasciato in eredità da Miyagi. Sono proprio questi gli elementi che sono il fondamento di Cobra Kai e permettono alla serie di trovare la propria voce. Fin dal primo giorno, quando gli autori mi hanno spiegato la loro idea, ho reso chiaro che per me era importante fare in modo che gli insegnamenti di Miyagi venissero inseriti nella trama della serie. Sarebbe stato un segno di rispetto per il personaggio e un omaggio al nostro legame e alla magia che abbiamo condiviso, a quella speciale connessione che avevamo"

Secondo Ralph Macchio, che ha raccontato di essere rimasto in contatto con le figlie di Pat Morita, quest'ultimo avrebbe assolutamente amato Cobra Kai. Secondo lui Miyagi ha ispirato un'intera generazione e potrebbe continuare a farlo, con insegnamenti universali e senza tempo:

"L'avrebbe amato di sicuro. Non ho dovuto lottare con gli autori per avere Miyagi nello show, anche loro erano d'accordo con me. È qualcosa su cui lavoriamo insieme per formare la prossima generazione, per far conoscere la storia al nostro cast più giovane e al pubblico giovane che guarda la serie con i genitori e con i nonni. È bello condividere l'eredità del personaggio di Miyagi e il modo in cui ci parla ancora oggi. Sul set avvertiamo questa sensazione"

Cobra Kai: Verso la stagione 5 e oltre

Nella quarta stagione di Cobra Kai gli eterni rivali Daniel La Russo e Johnny Lawrence hanno unito le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. La loro inedita alleanza, però, si è dimostrata debole quando un villain del passato, il terribile Terry Silver (Thomas Ian Griffith), è tornato oltre 30 anni dopo per allenare il dojo di Cobra Kai. Visto l'enorme seguito, la serie - lo ricordiamo - è stata rinnovata per una quinta stagione che è stata già girata. Gli showrunner, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero però già scrivendo la sesta stagione e pensando a uno o più spin-off per allargare ulteriormente il franchise di successo.