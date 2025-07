Claudia Tranchese al BCT Festival di Benevento 2025: "Voglio raccontare donne complesse e reali"

News Serie TV

Claudia Tranchese è stata ospite del BCT Festival di Benevento, dove ha raccontato com'è stato interpretare personaggi femminili complessi e profondi, come Grazia Levante in Gomorra - La serie o Elisa Greco ne L'Amica Geniale. L'attrice ci ha anche rivelato che il suo sogno è quello di poter portare sullo schermo altre figure femminili dotate di sfumature, imperfette e proprio per questo reali, con cui il pubblico si possa confrontare.

BCT Festival 2025, Claudia Tranchese si racconta: "Mi spaventa che si tratti il cinema con poca cura""

Da Grazia Levante in Gomorra a Elisa Greco in L'Amica Geniale: cosa spinge un'attrice come Claudia Tranchese a dire sì a un ruolo? "Allora, in entrambi i casi c'è da dire una cosa, che sono stata molto fortunata perché erano delle serie che amavo tantissimo, quindi quando è arrivata la richiesta del premio diciamo che l'ho affaticato proprio tantissimo, però in generale c'è un elemento determinante nella scelta dei ruoli: non mi interessa tanto la grandezza del personaggio, la quantità di scene che ha in un film o una serie, mi interessa se ha la possibilità di raccontare qualcosa, mi intriga la profondità del personaggio, se ho la possibilità di raccontare una complessità umana. Noi non siamo solo una cosa, siamo tante cose, mi piace poter raccontare, anche se è un ruolo drammatico, mi piace raccontare che ci sono delle sfumature ironiche, mi piace il sottotesto. Quindi, se ho la possibilità di raccontare un personaggio nella sua totalità, che bastano anche poche scene in realtà, però se sono a fuoco, per me è qualcosa di molto bello".

Nata a Brusciano, in provincia di Napoli, Claudia Tranchese è stata attirata dal mondo del cinema e della serialità fin da subito, frequentando un corso di teatro amatoriale all'età di 12 anni, con cui ha compreso che voleva diventare un'attrice. Ma c'è qualcosa del suo lavoro che la spaventa, considerando, ad esempio, la precarietà del mestiere di attore? " Allora, credo che il tema della precarietà, mai come quest'anno l'abbiamo sentito molto vicino e, in tutta sincerità, devo dirti che l'abbiamo sentito anche banalmente, parlando proprio concretamente, anche in termini di numero di progetti. Tra colleghi ci confrontiamo e ci rendiamo conto che c'è una situazione veramente drammatica. Quello che mi spaventa in generale è la superficialità o la poca cura e attenzione che si possa avere per il cinema, considerandolo semplicemente come una forma di intrattenimento, quando in realtà all'interno della cultura credo che sia una delle armi più potenti, che è in grado di farti sognare, di dare speranza, ma è in grado anche di denunciare e, quindi, trattare questa grande arma bella che abbiamo, con poco rispetto e poca cura, è un danno che in realtà facciamo veramente a tutti noi ed è una cosa che mi spaventa molto".

Claudia Tranchese al BCT Festival 2025: "Sogno di interpretare non supereroine, ma donne complesse e reali"

Facendo un bilancio, dall'inizio della sua carriera a oggi, guardando anche a Sotto il sole di Riccione o a Generazione 56k, abbiamo chiesto a Claudia Tranchese se, secondo lei, c'è stata un'evoluzione nella rappresentazione dei personaggi femminili, se sono diventati più sfaccettati e se, talvolta, questa evoluzione possa continuare anche con qualche "no" da parte di un'attrice: "Grazie per questa bella domanda. Ti dirò con molto orgoglio che delle volte sono stata molto combattuta, ma ho finito per dire dei no, nel momento in cui mi sono ritrovata di fronte di personaggi, come dicevamo prima, che raccontavano la donna sempre nello stesso modo, solo madre di o sorella di e compagna di o maestra di. Una cosa che mi piacerebbe molto, che mi aspetto dal cinema, soprattutto, dalle nuove generazioni che sono molto più sensibili alla tematica appunto della complessità, è ritrovare dei ruoli che raccontano delle donne possibili, cioè delle donne reali. A me non mi interessa l'eroina con i superpoteri magici, mi interessa l'eroina che per me è mia madre che va a scuola e insegna e ha portato avanti una famiglia con tre figlie senza l'aiuto di altri, quindi, quando tornava doveva lavorare, poi occuparsi della casa, di vivere con papà, altre faccende eccetera. Per me le eroine sono le mie sorelle che si alzano al mattino, vanno a lavorare e cercano di portare avanti i propri sogni con molti sacrifici. Mi piace raccontare le donne reali, che si confrontano con la realtà tutti i giorni e vorrei tanto che il cinema fosse più incline a questo tipo di racconto. Non sono nemmeno una di quelle che promuove solo la figura della donna all'interno del film, io non voglio queste disuguaglianze tra uomo e donna, voglio che ci siano entrambi, ma che entrambi vengano raccontati con la stessa attenzione, con la stessa sensibilità".

Data questa sua attenzione e passione per la narrazione, sarebbe interessata a farlo anche da un altro punto di vista, magari passando dietro la macchina da presa? "Ma sai che quest'anno, non so se era solo per una questione di autoregolazione emotiva, più di una volta mi sono ritrovata a scrivere delle cose, dei monologhi. Non so se poi porterò mai in scena un monologo o se avrò il coraggio di scrivere un corto. Non lo so, però, credo che quest'anno, forse anche per una maturità emotiva raggiunta, mi è capitato di scrivere. Mi sono sentita molto bene, non so se è solo una questione terapeutica o potrebbe dar vita a dei racconti veri e propri. Però mi piace molto vedere anche da fuori come potrebbe essere raccontata una storia".