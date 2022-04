Clark: trailer italiano ufficiale della miniserie Netflix sul rapinatore svedese della "Sindrome di Stoccolma"

News Serie TV

Debutta in streaming il 5 maggio questa serie ispirata a verità e bugie del famigerato Clark Olofsson, il rapinatore di banche svedese che ha dato origine all'espressione "sindrome di Stoccolma", qui interpretato da Bill Skarsgård.

Proprio nel giorno in cui Alexander Skarsgård debutta al cinema come protagonista di The Northman, Netflix pubblica online il trailer di Clark, una miniserie svedese che debutta in streaming il 5 maggio prossimo di cui è protagonista suo fratello Bill, che poi è anche il Pennywise dei due IT di Andy Muschietti.

Diretta da Jonas Åkerlund, notissimo regista di videoclip che, dall'esordio di Spun in avanti, si è spesso e volentieri cimentato col cinema (e che ha diretto di recente un film davvero notevole come Lords of Chaos, storia di Euronymous e Varg Vikernes e in generale della scena black metal norvegese degli anni Novanta), Clark racconta la storia di Clark Olofsson, il criminale svedese passato alla storia, oltre che per una lunga serie di imprese rocambolesche e per una personalità controversa ed eccessiva, anche per essere l'uomo dietro alla storia della celeberrima "Sindrome di Stoccolma", quella per la quale le vittime di un sequestro o di un abuso ripetuto,cominciano a nutrire sentimenti positivi verso il proprio aguzzino, che possono andare dalla solidarietà al vero e proprio innamoramento.

La sindrome e la conseguente definizione furono coniate infatti in seguito a una rapina tentata da Oloffson nel 1973, nel corso della quale diversi ostaggi svilupparono sentimenti di affezione per l'uomo.

Clark: il trailer ufficiale italiano della miniserie Netflix