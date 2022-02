Clark: Bill Skarsgård nel teaser della miniserie Netflix sul rapinatore dietro alla storia della sindrome di Stoccolma

News Serie TV

Bill Skarsgård interpreta Clark Olofsson, famigerato rapinatore di banche svedese protagonista della vicenda che ha dato origine all'espressione "sindrome di Stoccolma". A dirigere questa miniserie in sei puntate è Clark è Jonas Åkerlund. Clark sarà prossimanente in streaming su Netflix.

L'espressione "Sindrome di Stoccolma" la conoscerete tutti, e probabilmente tutti sapete a cosa si riferisca e a cosa significhi.

La sindrome di Stoccolma, che si riferisce a quel particolare stato psicologico che, come ci insegna la Treccani, "può interessare le vittime di un sequestro o di un abuso ripetuto, i quali, in maniera apparentemente paradossale, cominciano a nutrire sentimenti positivi verso il proprio aguzzino che possono andare dalla solidarietà all'innamoramento", si chiama così perché riscontrata per la prima volta nella vittima di un sequesto avvenuto proprio nella capitale svedese nel 1973, in seguito a un tentativo di rapina in banca.

Il rapinatore, nonché carceriere capace di far "innamorare" di sé alcune delle sue stesse vittime, era un pregiudicato appena uscito di prigione che si chiamava Clark Olofsson. E proprio Clark si chiama una miniserie Netflix in sei puntate che vedremo prossimamente in streaming sulla piattaforma e che ne racconta la storia.

Nei panni di Olofsson nella serie c'è Bill Skarsgård, il Pennywise dei due IT di Andy Muschietti, nonché fratello di Alexander e figlio di Stellan. A dirigere la serie, invece Jonas Åkerlund, notissimo regista di videoclip che, dall'esordio di Spun in avanti, si è spesso e volentieri cimentato col cinema, e che ha diretto di recente un film davvero notevole come Lords of Chaos, altra storia vera, quella di personaggi come Euronymous e Varg Vikernes e in generale della scena black metal norvegese degli anni Novanta.

Clark è basata sull'autobiografia di Olofsson, considerato, sindrome di Stoccolma a parte, come una delle personalità più controverse della storia svedese recente, coinvolto in spaccio di droga, tentativi di omicidio, rapine a mano armata e molto altro ancora, e protagonista di una vita fatta di eccessi in ogni ambito.

