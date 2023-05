Citadel: Diana, il primo teaser trailer del capitolo italiano di Citadel con Matilda De Angelis

News Serie TV

La nuova serie ambientata nello spy-verse dei fratelli Russo arriverà in streaming nel 2024.

Il finale della prima stagione di Citadel, disponibile da oggi in streaming su Prime Video, riserva agli spettatori una sorpresa finale. In coda, infatti, è presente il primo teaser trailer di Citadel: Diana, la serie italiana ambientata nello spy-verse concepito dal fratelli Russo. Il nuovo capitolo dell'universo di Citadel, ambientato in Italia e con Matilda De Angelis protagonista, arriverà in streaming nel 2024. Intanto qui sotto potete vederne un'anteprima.

Citadel: Diana, il capitolo italiano della serie globale di Prime Video

Citadel è nata come uno spy thriller internazionale che ingloberà altre serie "satelliti" ambientate nello stesso universo e con protagonisti, autori e registi di diversi Paesi del mondo. Il capitolo italiano, annunciato a ottobre 2022, è stato il primo ad essere girato dopo la serie madre. Attualmente si sa pochissimo sulla trama, ma probabilmente Matilda De Angelis interpreterà un'agente di Citadel. Come abbiamo visto nella serie con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, Citadel è un'agenzia di spionaggio indipendente nata con lo scopo di difendere i cittadini dai pericoli di ogni genere e soprattutto da Manticore, una temibile organizzazione che racchiude le famiglie più potenti del mondo operando nell'ombra. Oltre a quello italiano, è stato già confermato il capitolo indiano con protagonisti Varun Dhawan (Bhediya) e Samantha Ruth Prabhu (The Family Man).



Il cast e il team di produzione

Accanto alla star di Leonardo e La Legge di Lidia Poet recitano Lorenzo Cervasio (Il paradiso delle signore), Maurizio Lombardi (The New Pope), Thekla Reuten (Warrior Nun), Julia Piaton (Profiling), Bernhard Schütz (Tatort) e Filippo Nigro (Tutto chiede salvezza, Suburra: La serie, I Medici).

Alessandro Fabbri (Fedeltà), Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari hanno firmato il capitolo italiano, con Gina Gardini (Gomorra: La serie, ZeroZeroZero) a bordo come showrunner, mentre la regia è stata affidata ad Arnaldo Catinari (Suburra: La serie). La produzione è di Cattleya.

Le dichiarazioni

Lo scorso aprile a Roma, sul red carpet di Citadel, avevamo chiesto alla produttrice Angela Russo-Ostot di anticiparci qualcosa sulla serie italiana attorno a cui, finora, c'era molto mistero. "Non posso condividere molto. Ma posso dire che è eccezionale. I creatori che ci hanno lavorato sono tra i migliori. Ci sentiamo privilegiati ad aver collaborato con loro, dal team di produzione fino al magnifico cast. Sarà molto speciale", ci aveva risposto la produttrice.

Per il fondatore e presidente di Cattleya Riccardo Tozzi, "Citadel è un progetto estremamente ambizioso e sfidante, e farne parte è un grande privilegio. La serie italiana appartiene a un genere, l'azione-avventura-fantastica, che non è stato mai tentato in Italia e anche per noi è senza precedenti. Un universo affascinante, quello di Citadel, in cui il nostro racconto si inserisce con le proprie specificità creative e stilistiche. Siamo felici di fare questo viaggio insieme ad Amazon Studios e a tutti i talenti coinvolti: Citadel è energia nuova per noi e, crediamo, anche per la serialità italiana".