Cinemax ordina Warrior, serie tv ispirata da Bruce Lee

Cinemax, la rete americana dietro le fortunate serie d'azione Banshee e Strike Back, ha ordinato la produzione di un primo ciclo di 10 episodi di Warrior, serie drammatica sulle arti marziali ispirata dagli scritti di Bruce Lee, l'iconico attore e artista marziale protagonista de I 3 dell'Operazione Drago.

Creata dall'ideatore di Banshee Jonathan Tropper e da lui prodotta a livello esecutivo con Justin Lin (Fast & Furious), anche regista del primo episodio, Warrior è ambientata nella San Francisco degli Anni '70, più precisamente nella sua Chinatown, un quartiere infestato dai criminali. Qui un immigrato cinese ed esperto di arti marziali di nome Ah Sahm diventa un'arma affilata per una delle famiglie criminali più potenti in città.

"Warrior segue la tradizione dei drama ad alta tensione di Cinemax portata avanti con Strike Back e Banshee", commenta il presidente della programmazione Kary Antholis in un comunicato. "Siamo pieni di entusiasmo per questa straordinaria serie sulle arti marziali che coniuga una concezione ispirata da Bruce Lee con l'immenso talento di Jonathan Tropper e Justin Lin come narratori".