Christian: i protagonisti e il regista ci raccontano i segreti della serie Sky Original

News Serie TV

Vanno in onda stasera 28 gennaio le prime 2 puntate di Christian, la nuova serie Sky dalle molte sorprese, un prodotto decisamente insolito e originale per la serialità italiana. Ne abbiamo parlato via zoom con Stefano Pesce, Antonio Bannò, Silvia D'Amico, Giordano De Plano e col regista Stefano Lodovichi.

Vanno in onda stasera 28 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW le prime due puntate di Christian, una serie in sei puntate che introdurrà il pubblico a un mondo assolutamente inedito. Nata da un'idea (e da un corto) di Roberto Saku Cinardi (anche regista di un episodio), liberamente ispirata al graphic novel di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti, "Stigmate", sviluppato per la tv da Valerio Cilio e diretto dallo showrunner Stefano Lodovichi, è una rigenerante immersione in una storia che unisce dramma, criminalità, commedia, fumetto e horror, simboli religiosi e metafore più mondane, in una scenografia originale e con un cast eccellente. Se siete stufi delle solite fiction italiche e avete nostalgia di Gomorra e di racconti che osano anche esagerare, pur di portarci oltre il consueto, probabilmente amerete Christian.

I protagonisti di Christian e le nostre interviste

In occasione della presentazione alla stampa di Christian abbiamo avuto la possibilità di intervistare via zoom il regista Stefano Lodovichi e alcuni dei bravissimi protagonisti: Edoardo Pesce, Silvia D'Amico, Antonio Bannò e Giordano De Plano. Ovviamente non siamo potuti entrare nel merito della trama, non solo perché avevamo visto solo due puntate ma anche perché meno si sa di Christian, meglio è per il piacere di vederla. Vi presentiamo i personaggi che interpretano i talentuosi attori con cui abbiamo parlato (e.. cazzeggiato, autorizzati da una filosofia di vita degli autori che non coincide mai, nel lavoro, con cialtroneria. Anzi, il risultato è il curatissimo frutto di un impegno collettivo molto serio).

Protagonista della serie nel ruolo di Christian è Edoardo Pesce , un braccio violento della criminalità, rappresentata dal boss di Città-Palazzo dove vive, il fratellastro Lino, con cui ha in comune la mamma Italia (una Lina Sastri tanto brava da essere irriconoscibile) malata di Alzheimer di cui si prende cura. Proprio lui, che usa le mani per picchiare creditori insolventi e far sloggiare legittimi affittuari di case popolari, un "bel" giorno riceve in dono delle dolorose stimmate e con queste la possibilità di compiere miracoli.

è , un braccio violento della criminalità, rappresentata dal boss di Città-Palazzo dove vive, il fratellastro Lino, con cui ha in comune la mamma Italia (una tanto brava da essere irriconoscibile) malata di Alzheimer di cui si prende cura. Proprio lui, che usa le mani per picchiare creditori insolventi e far sloggiare legittimi affittuari di case popolari, un "bel" giorno riceve in dono delle dolorose stimmate e con queste la possibilità di compiere miracoli. Giordano De Plano è Lino , il fratellastro elegante, "intellettuale" e feroce, che ha imposto la sua legge a Città-Palazzo. Vuole bene a Christian, di cui intuisce forse le fragilità, alla madre e al figlio, mentre la moglie è gravemente malata. Quello che accade a Christian metterà in crisi le sue certezze.

è , il fratellastro elegante, "intellettuale" e feroce, che ha imposto la sua legge a Città-Palazzo. Vuole bene a Christian, di cui intuisce forse le fragilità, alla madre e al figlio, mentre la moglie è gravemente malata. Quello che accade a Christian metterà in crisi le sue certezze. Antonio Bannò è Davide , figlio di Lino e nipote di Christian, che adora. A lui sono riservati i monologhi più divertenti della storia. Allegro e simpatico, somiglia un po' a un personaggio Tarantiniano.

è , figlio di Lino e nipote di Christian, che adora. A lui sono riservati i monologhi più divertenti della storia. Allegro e simpatico, somiglia un po' a un personaggio Tarantiniano. Silvia D'Amico è Rachele, una ragazza tossicodipendente che si prostituisce per una dose e che a un certo punto va in overdose. Solo che Christian, che è il suo vicino di casa, senza volere la tocca e le loro vite si legano per sempre.

Scopri NOW