Chris Noth rompe il silenzio sulle accuse di violenza sessuale: "Una storia lasciva, ma non vera"

Dopo le accuse, l'attore è stato licenziato da The Equalizer e si è visto voltare le spalle dai colleghi di And Just Like That...

Sono passati quasi due anni da quando Chris Noth, famoso per i suoi trascorsi in Sex and the City e negli ultimi tempi tra i volti di The Equalizer, si è ritrovato al centro di una tempesta di fuoco dopo essere stato accusato di violenza sessuale da diverse donne. La vicenda ha avuto forti ripercussioni sulla sua carriera: è stato licenziato dal crime drama di CBS e il servizio streaming Max ha tagliato una sua apparizione in And Just Like That..., il sequel di Sex and the City. Ora, in un'intervista, l'attore 68enne parla di come la sua vita sia cambiata, negando ancora una volta le accuse.

Chris Noth: I precedenti

Era il dicembre del 2021 quando due donne (poi diventate tre) riferirono a The Hollywood Reporter di essere state violentate da Chris Noth in episodi distinti: uno nel 2004 e l'altro nel 2015. "Le accuse contro di me fatte da persone che ho incontrato anni, anche decenni fa sono assolutamente false", aveva detto l'attore all'epoca. "Queste storie potrebbero essere di 30 anni o 30 giorni fa, no significa sempre no, questa è una linea che non ho oltrepassato. Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in discussione la tempistica di queste storie. Non so per certo perché stiano emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito queste donne".

All'indomani dello scandalo, Max ritenne opportuno tagliare la scena nel finale della prima stagione di And Just Like That... nella quale il Mr. Big di Noth, morto all'inizio del revival, si "riuniva" con la sua amata Carrie, mentre CBS optò per il suo licenziamento in tronco da The Equalizer, dopo due stagioni nei panni dell'ex direttore della CIA William Bishop, ucciso in un incidente aereo.

Le nuove dichiarazioni di Chris Noth

"Mi sono allontanato da mia moglie, ed è devastante per lei e per nulla una bella immagine", racconta ora Noth a USA Today. "Non c'è niente che possa dire per far cambiare idea a qualcuno quando ti ritrovi in un simile maremoto. Suona come un atteggiamento difensivo. Purtroppo, no. Non esiste un tribunale penale. Non c'è un processo penale. Non c'è modo di mettersi in piedi e rendere nota la mia storia, testimoniare. E ci sono componenti aggiuntivi ancora più assurdi e del tutto ridicoli, che non hanno assolutamente alcun fondamento nei fatti".

"Non ho intenzione di andare giù e dire semplicemente che è finita", aggiunge. "È una storia lasciva, ma non è vera. E non posso dire semplicemente 'Bene, okay, per me basta così' a causa di questo. Sono un attore. Ho altre cose che voglio fare creativamente. E ho figli da mantenere. Non posso semplicemente adagiarmi sugli allori. Perciò sì, posso permettermi di lasciare che un anno vada alla deriva, ma non so come calibrare o reputare un rientro nel club, negli affari, perché le corporazioni hanno paura... Devo solo andare avanti. È difficile, perché le persone hanno paura e la loro paura le guida. E devo persistere perché ho ancora una vita creativa".