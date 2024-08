Chicago P.D. ha trovato la sostituta della detective Upton: Ecco chi è Kiana Cook

News Serie TV

Toya Turner si unisce al cast della serie tv con un ruolo regolare, riempiendo il vuoto lasciato da Tracy Spiridakos.

Nessun posto rimane vacante a lungo nell'universo del franchise #OneChicago. Nelle scorse ore è toccato al poliziesco Chicago P.D. rinvigorire la squadra dopo una pesantissima uscita di scena nel finale della stagione precedente. Toya Turner, attrice vista negli ultimi anni in New Amsterdam e Warrior Nun, reciterà nella dodicesima da regolare, sostituendo idealmente Tracy Spiridakos.

Chicago P.D.: Il ruolo di Toya Turner nella stagione 12

Nella prossima, dodicesima stagione (in onda negli Stati Uniti su NBC dal 25 settembre), Chicago P.D. introdurrà Turner nei panni di Kiana Cook, un'agente di pattuglia che ama l'adrenalina del lavoro e la sua posta in gioco e che non batte ciglio di fronte al caos. I più ferrati ricorderanno che Turner non è nuova alle storie del franchise, essendo stata guest star sia in Chicago Fire che in Chicago Med per un episodio, ma in entrambi i casi aveva interpretato un personaggio diverso da Kiana Cook.

Come dicevamo, quest'arrivo riempirà il vuoto lasciato dalla partenza della Spiridakos e della sua Hailey Upton. Nel finale della stagione 11, la detective si è ritrovata a considerare diverse opzioni per la sua carriera, decisa a lasciarsi l'Intelligence alle spalle. Capito di volere di più per se stessa, dopo aver considerato di lavorare con l'FBI, l'FEMA e la DEA, Upton è salita su un taxi diretta all'Aeroporto Internazionale Chicago-O'Hare, senza permetterci di capire quale lavoro abbia accettato. Con ogni probabilità, ne sapremo di più nei prossimi episodi.