Chicago Fire: Dermot Mulroney è il nuovo comandante della Caserma 51

L'attore sostituisce il recentemente uscito Eamonn Walker nella stagione 13. Ecco chi interpreterà.

Il nuovo comandante della Caserma 51 di Chicago Fire ha un volto! Sarà il veterano dello schermo Dermot Mulroney a riempire il vuoto lasciato dalla recente semi-uscita di scena di Eamonn Walker e del suo Wallace Boden nella prossima, tredicesima stagione del procedurale al via negli Stati Uniti il 25 settembre. L'attore de Il matrimonio del mio migliore amico, in tv visto in Shameless, Hanna e la più recente Secret Invasion, si è unito al cast come regolare, segno che sarà una presenza importante e costante almeno al pari del suo predecessore.

Chicago Fire 13: A Dermot Mulroney il ruolo del comandante Dom Pascal

Mulroney interpreterà Dom Pascal, personaggio che era stato già presentato nelle scorse settimane. Lui ha iniziato la sua carriera al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago ma ha trascorso gli ultimi 10 anni come comandante nella soleggiata Miami. Dom è descritto come una persona allegra, che lavora bene sotto pressione e il cui stile al comando è diverso da quello di Boden. Inoltre, si è separato dalla moglie.

Il nuovo comandante prende il posto di Boden dopo che nel finale della stagione precedente quest'ultimo è stato promosso a vice commissario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. E sebbene in quelle circostanze Boden avesse rivelato di volere Herrmann come suo sostituto, prima che ciò possa accadere, il personaggio di David Eigenberg deve essere promosso e sostenere un esame, perciò l'introduzione di un altro comandante ha senso per il momento.

Detto questo, quello di Boden non è stato un vero e proprio addio. Walker non farà più parte del cast come regolare, il che significa che potrebbe tornare nei panni del personaggio occasionalmente, quando la storia lo richiederà. Del resto, diversamente da altri membri della 51 che hanno lasciato la serie in passato, Boden non si è trasferito altrove ma rimane a Chicago, solo a pochi metri di distanza, ancora impegnato per i suoi uomini e molti altri.