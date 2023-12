Chicago Fire: Un altro attore lascerà la serie tv nella stagione 12

News Serie TV

I nuovi episodi andranno in onda negli Stati Uniti dal 17 gennaio. Nella prossima stagione due attori lasceranno il cast.

Sebbene non sia ancora realmente cominciata, quella in corso sarà ricordata come una stagione dolorosa per il pubblico del franchise di successo #OneChicago, costretto a rinunciare a molti dei suoi personaggi preferiti. Oggi tocca di nuovo a Chicago Fire, che secondo diverse fonti perderà non uno ma due membri del cast nella stagione 12. Oltre Kara Killmer e la sua Sylvie Brett, come si è appreso un paio di settimane fa, il procedurale di NBC saluterà anche Alberto Rosende, interprete da quattro stagioni del giovane vigile del fuoco Blake Gallo.

Chicago Fire: Alberto Rosende lascerà la serie nella stagione 12

Rosende si è unito al cast di Chicago Fire all'inizio dell'ottava stagione, interpretando il nuovo allievo vigile del fuoco del Camion 81 Blake Gallo, chiamato a prendere il posto di Brian 'Otis' Zvonecek subito dopo la sua tragica morte. Capace e promettente ma a volte impulsivo e spericolato, in quel periodo Gallo ci era stato mostrato come un giovane con un passato tragico che Matthew Casey (Jesse Spencer) aveva preso sotto la propria ala protettrice. Col tempo cresciuto e promosso di grado, Gallo ha avuto anche una storia d'amore altalenante con il paramedico Violet Mikami (Hanako Greensmith).

Chiaramente non possiamo sapere quali saranno le circostanze che lo allontaneranno dalla Stazione 51, né quando ciò avverrà in una dodicesima stagione che ricordiamo si comporrà di soli 13 episodi a causa dei recenti scioperi di Hollywood. Questo vale anche per Kara Killmer e la sua Sylvie, mentre dalle notizie precedenti sappiamo che Taylor Kinney riprenderà il ruolo del tenente Kelly Severide dopo aver lasciato la serie all'inizio dell'anno per affrontare una questione personale.

Nel frattempo, questi addii si aggiungono a quello di Tracy Spiridakos in Chicago P.D., la quale poserà il distintivo della detective Hailey Upton nell'undicesima stagione, mentre Luke Mitchell (Blindspot) si è unito al cast della nona stagione di Chicago Med, interpretando il nuovo medico del Pronto Soccorso Daniel Charles, per colmare in parte il vuoto lasciato dai quattro colleghi che hanno già appeso al chiodo il camice nella stagione scorsa: Guy Lockard (interprete del Dott. Dylan Scott), Brian Tee (Dott. Ethan Choi), Nick Gehlfuss (Dott. Will Halstead) e Asjha Cooper (Dott.ssa Vanessa Taylor).