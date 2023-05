Chicago Fire offre un aggiornamento su Kelly Severide, e non promette nulla di buono

News Serie TV

Un nuovo colpo di scena nell'episodio 21 dell'undicesima stagione rimescola le carte prima del finale.

Che fine ha fatto Kelly Severide? Il personaggio interpretato da Taylor Kinney non appare in Chicago Fire da tre mesi. Come vi stiamo raccontando da inizio anno, non si tratta di una scelta creativa ma di una necessità dell'attore, il quale ha chiesto di prendersi una pausa dal lavoro per affrontare una questione personale. Il quindicesimo episodio della stagione 11 ha affrettato una spiegazione all'assenza improvvisa del vigile del fuoco, ma dopo tutto questo tempo (la scorsa notte è andato in onda il ventunesimo), la "scusa" rischiava di scricchiolare ed è per questo motivo che gli sceneggiatori hanno pensato bene di offrire ai fan un aggiornamento, il quale però non promette nulla di buono.

Chicago Fire: Cos'è successo nell'episodio 11.21?

Sappiamo già dalle notizie precedenti che il ritorno di Kinney nei panni di Severide è rimandato alla prossima stagione. Nell'episodio del 1° marzo - ancora inedito in Italia, perciò attenzione alle anticipazioni - ci era stato detto che il vigile del fuoco aveva lasciato Chicago per approfittare di un'opportunità dell'ultimo minuto troppo ghiotta per farsela sfuggire: un programma di formazione in Alabama sull'investigazione di incendi dolosi. Seccato per aver perso uno dei suoi uomini migliori con un solo giorno di preavviso, il comandante Boden (Eamonn Walker) era stato rassicurato dal capitano Tom Van Meter che quanto accaduto non significava che Severide stesse per trasferirsi all'OFI (Office of Fire Investigation). Ma, dopo tutto questo tempo, possibile che il programma non sia ancora terminato?

La risposta è arrivata nell'episodio 21, il penultimo dell'undicesima stagione, intitolato Change of Plans (letteralmente Cambio di piani). Il collega Joe Cruz (Joe Minoso) ha scoperto che, no, Severide non è più in Alabama. I suoi superiori sono rimasti talmente impressionati da lui che ora sta aiutando in un'indagine l'ATF, l'agenzia preposta a indagare tra le altre cose su incendi dolosi. L'aspetto più sorprendente della faccenda è che Severide ha pensato di doverlo tenere nascosto alla moglie Stella (Miranda Rae Mayo). Non conoscendo questo particolare, Cruz si è lasciato sfuggire accidentalmente la notizia al Molly's, sorprendendo Stella e aprendo probabilmente una crisi nella coppia. Quasi sicuramente ne sapremo di più nel finale di mercoledì prossimo (in Italia la programmazione della stagione 11, ferma al nono episodio, ripartirà il 30 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW), nel quale Jesse Spencer cercherà nuovamente di riempire il vuoto riprendendo i panni di Matt Casey.