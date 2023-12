Chicago Fire: Il teaser trailer della stagione 12 riunisce Severide e Stella

News Serie TV

Negli Stati Uniti, la serie di successo tornerà in onda su NBC il 17 gennaio.

La rete americana NBC ha offerto un piccolo assaggio del momento che i fan di Chicago Fire attendono da circa un anno, da quando Taylor Kinney si è preso una pausa dalla serie di successo per affrontare una questione personale e il suo Kelly Severide se ne è andato improvvisamente da Chicago lasciando la moglie Stella a fare i conti con dubbi e perplessità sempre più insistenti. Il teaser trailer della stagione 12, dedicato all'intero franchise #OneChicago, non solo mostra l'attore tornare nei panni del suo amato personaggio, anche un frangente del suo atteso ricongiungimento con la moglie. "Sono qui. Ci siamo dentro insieme" le dice con un'espressione vagamente rammaricata, prima di baciarla.

Chicago Fire: Dov'è stato Severide in tutto questo tempo?

L'ultima apparizione di Kinney in Chicago Fire risale allo scorso 22 febbraio. Nell'episodio successivo, Limitare i danni, per il quale il team creativo della serie aveva dovuto rimettere mano alla sceneggiatura per giustificare l'assenza improvvisa dell'attore e del suo personaggio, ci era stato detto che il vigile del fuoco era andato in Alabama per cogliere l'opportunità di un programma di formazione sull'investigazione di incendi dolosi. Una partenza che aveva irritato non poco il comandante Boden. Le cose si erano poi complicate quando, qualche tempo dopo, Stella (Miranda Rae Mayo) aveva scoperto che il marito non si trovava più in Alabama, essendo stato reclutato per dare il suo aiuto in un'indagine dell'ATF (l'agenzia preposta a indagare sugli incendi dolosi, tra le altre cose).

Stella lo aveva scoperto non direttamente da Severide, visto che lui aveva pensato di doverglielo tenere nascosto, ma da Cruz, il quale lo aveva saputo per primo e glielo aveva rivelato accidentalmente. Di fronte alla veghezza del marito riguardo al lavoro e ai tempi del suo ritorno a Chicago, nel finale della scorsa stagione Stella aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro per riportare suo marito a casa. E sembrerebbe esserci riuscita.

Chicago Fire 12: Chi torna e chi se ne va

Se è vero che i fan di Chicago Fire saranno felicissimi per il ritorno di Taylor Kinney e il suo Severide, la dodicesima stagione si preannuncia ugualmente dolorosa a causa di almeno un paio di nuovi addii. Come trapelato nelle scorse settimane, sia Kara Killmer sia Alberto Rosende lasceranno il cast nei prossimi episodi (il primo della stagione 12 per quanto riguarda Rosende). I due attori interpretano rispettivamente il paramedico Sylvie Brett dalla terza stagione e il vigile del fuoco Blake Gallo dall'ottava.