Chicago Fire 11: Taylor Kinney tornerà prima del finale?

I restanti episodi inediti della stagione 11 andranno in onda in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW dal 30 maggio.

In Italia ce ne accorgeremo solo tra qualche settimana, quando la programmazione degli inediti della stagione 11 di Chicago Fire ripartirà su Sky Serie e in streaming su NOW martedì 30 maggio. Negli Stati Uniti, invece, Taylor Kinney non è più uno dei volti della fortunata serie di NBC dallo scorso febbraio, dopo che l'interprete del vigile del fuoco Kelly Severide ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per affrontare una non meglio precisata questione personale. Andava in onda il quattordicesimo episodio, mentre per il 24 maggio è atteso il ventiduesimo, l'ultimo della stagione. Kinney si farà rivedere in tempo per i saluti?

Chicago Fire: Chi tornerà nel finale della stagione 11?

Purtroppo per i fan di Chicago Fire, la risposta è no. Taylor Kinney non apparirà in nessuno dei restanti quattro episodi dell'undicesima stagione (negli Stati Uniti andrà in onda questa sera il diciannovesimo dei 22 previsti). L'ultima volta che si è parlato di lui - attenzione alle anticipazioni! - Severide aveva lasciato Chicago per approfittare di un'opportunità dell'ultimo minuto troppo ghiotta per farsela sfuggire: un programma di formazione in Alabama sull'investigazione degli incendi dolosi. Seccato per aver perso uno dei suoi uomini migliori con un solo giorno di preavviso, il comandante Boden (Eamonn Walker) era stato rassicurato dal capitano Tom Van Meter che quanto accaduto non significava che Severide stesse per trasferirsi all'OFI (Office of Fire Investigation).

Chicago Fire è stata rinnovata per una dodicesima stagione, e con ogni probabilità sarà quello il momento in cui Severide tornerà a mostrare il suo bel volto. Nel frattempo, ancora una volta, Jesse Spencer cercherà di riempire il vuoto nei panni di Matt Casey. È stato annunciato che l'attore riprenderà il suo amato ruolo nel finale di stagione, poche settimane dopo essersi ricongiunto al suo personaggio nel diciottesimo episodio. In quell'occasione, Casey era tornato a Chicago per arruolare Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) in una task force del Dipartimento della Sicurezza Interna contro un possibile attacco terroristico sul suolo americano. Inoltre, aveva usato il suo tempo in città per capire come stanno le cose con la sua ex fidanzata, Sylvie Brett (Kara Killmer), scoprendo che lei ha iniziato una nuova frequentazione. Il finale aggiungerà un nuovo tassello alla storia della minaccia alla sicurezza interna, con la sinossi ufficiale che anticipa: "Kidd troverà una nuova pista nel caso".