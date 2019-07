Chernobyl è la miniserie più vista di HBO dal 2001, si ragiona su un "seguito"

News Serie TV

La rete e l'ideatore Craig Mazin stanno valutando l'opportunità di una nuova miniserie storica.

La miniserie Chernobyl è stata un enorme successo, senza se e senza ma. In aggiunta alle 19 nomination ricevute pochi giorni fa ai 71esimi Primetime Emmy Awards, il drama incentrato sul gravissimo disastro nucleare del 1986 e sugli uomini e le donne sacrificatisi per salvare l'Europa ha attirato negli Stati Uniti oltre 12 milioni di spettatori ogni settimana, diventando la miniserie più vista di HBO dal 2001, ovvero dai tempi di Band of Brothers. Non sorprende quindi che la rete stia ragionando con l'ideatore Craig Mazin sull'opportunità di una nuova esperienza analoga, un'altra miniserie storica che coinvolgerebbe anche gli altri produttori esecutivi di Chernobyl Carolyn Strauss e Jane Featherstone.

"Abbiamo un accordo con Craig e ci sono molte idee su cui sta ragionando", ha rivelato il presidente di HBO Casey Bloys al TCA press tour estivo. "Ovviamente ha un interesse per la storia, ma non stiamo cercando di farne un franchise. Non ci sono piani per trovare specificatamente un altro disastro causato o meno dall'uomo e parlarne. Ma se ci dicesse 'Vorrei davvero parlare di questo' e la storia fosse interessante, fosse importante, saremmo aperti a una possibilità simile. Qualsiasi cosa lo entusiasmasse, entusiasmerebbe anche me".

Una co-produzione con l'europea Sky, Chernobyl ha registrato numeri record anche nel Vecchio Continente, e anche in Italia. "Abbiamo avuto ottime esperienze con Sky e BBC", ha detto a tal proposito Bloys. "Conosciamo i loro dirigenti, abbiamo lavorato con talenti che ci piacciono, abbiamo condiviso con loro Chernobyl e loro hanno condiviso con noi Caterina la Grande. Immagino che in entrambi i casi [la collaborazione] continuerà".