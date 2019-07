Chernobyl si chiude come la serie europea di Sky più vista di sempre

News Serie TV

Tutti gli episodi sono ora disponibili in streaming su NOW TV.

Un grande successo fino all'ultimo. Si è conclusa ieri sera con nuovi numeri record la serie originale di Sky Chernobyl. L'ultimo dei cinque episodi del drama che ha raccontato la storia del gravissimo disastro nucleare del 1986, nonché degli uomini e delle donne sacrificatisi per salvare l'Europa, è stato visto in Italia da 600mila spettatori, mentre la media sui sette giorni supera al momento 1,2 milioni di spettatori. Numeri che rendono questa la serie europea di Sky più vista di sempre.

Chernobyl si afferma inoltre come la quarta serie in assoluto più vista di Sky. A precederla sono due produzioni italiane, Gomorra e The Young Pope, e Il Trono di Spade, cresciuta di molto negli ascolti nel suo ciclo conclusivo. Si aggiungono le ottime performance sui social network, dove la scorsa notte l'hashtag #Chernobyl ha occupato i primi posti della classifica dei trending topic italiani.

Dopo il passaggio su Sky Atlantic, tutti gli episodi di Chernobyl sono ora disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.