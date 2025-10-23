TGCom24
Che paura: Pennywise appare in giro per il mondo per il lancio di IT: Welcome to Derry
IT: Welcome to Derry
Anno: 2025
3,4
IT: Welcome to Derry
News Serie TV

Che paura: Pennywise appare in giro per il mondo per il lancio di IT: Welcome to Derry

Emanuele Manta

Per l'arrivo in tv di IT: Welcome to Derry, in Italia su Sky e in streaming su NOW, Pennywise, il clown più spaventoso della storia di Hollywood, appare in diverse città in giro per il mondo. Ecco le foto.

Che paura: Pennywise appare in giro per il mondo per il lancio di IT: Welcome to Derry

Se vi rassicurava il fatto che il clown più spaventoso della storia di Hollywood sia sempre stato un'entità immateriale confinata a uno schermo, questa notizia darà una pessima piega alla vostra giornata. Pennywise è stato avvistato in diverse città in giro per il mondo come parte di una promozione per la nuova serie horror di HBO IT: Welcome to Derry, in arrivo anche in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW lunedì 27 ottobre.

Pennywise torna per IT: Welcome to Derry

Pennywise è apparso a New York, Los Angeles, Parigi, Varsavia, Madrid, Manila, Città del Messico, San Paolo e in diverse altre città del mondo, stringendo nella mano i suoi caratteristici palloncini rossi. Probabilmente lo vedremo anche in Italia, a Milano, dove questo sabato Sky e NOW organizzeranno un evento a tema al Naviglio Grande (qui per maggiori informazioni).

IT: Welcome to Derry New York, Stati Uniti.

IT: Welcome to Derry Cappadocia, Turchia.

IT: Welcome to Derry Los Angeles, Stati Uniti.

IT: Welcome to Derry New York, Stati Uniti.

IT: Welcome to Derry Parigi, Francia.

IT: Welcome to Derry Madrid, Spagna.

IT: Welcome to Derry Los Angeles, Stati Uniti.

IT: Welcome to Derry Manila, Filippine.

IT: Welcome to Derry Sydney, Australia.

IT: Welcome to Derry Cappadocia, Turchia.

In IT: Welcome to Derry, serie prequel dei film di successo IT e IT: Capitolo 2, basati sull'omonimo romanzo capolavoro di Stephen King, il Clown danzante è interpretato da Bill Skarsgård, lo stesso attore degli adattamenti cinematografici. La storia, ambientata in una cittadina maledetta del Maine, racconta di un assassino mutaforma che, ogni 27 anni, torna per uccidere una schiera di bambini. Siamo nel 1962, 27 anni prima degli eventi narrati nel primo film, e l'arrivo a Derry degli Hanlon, una famiglia afroamericana, coincide con l'inizio delle misteriose e improvvise sparizioni. Un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro, incluso Will Hanlon, unisce le forze per indagare, scoprendo ben presto l'inquietante figura che si aggira nelle fogne.

Skarsgård, che in un primo momento aveva rifiutato l'opportunità di continuare a interpretare il personaggio, perché "sentivo di aver finito" e, "dato che stavo girando Nosferatu, sentivo come se volessi mettere fine ai miei ruoli da mostro", ha spiegato in una precedente intervista: "Ma stiamo parlando di Barbara e Andy [Muschietti], che adoro. Mi sono divertito più di quanto pensassi. Abbiamo potuto esplorare diversi lati del vecchio Pennywise. Ci sono alcune cose interessanti che non avevamo ancora visto".

