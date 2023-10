Che ci fa Soldatino in Gen V? L'ideatore spiega il significato del cammeo

News Serie TV

Jensen Ackles ha ripreso il suo abrasivo personaggio nel sesto episodio dello spin-off di The Boys.

A lungo atteso, il cammeo di Soldatino in Gen V, lo spin-off di The Boys in streaming su Prime Video ogni venerdì, si è finalmente materializzato. Nel sesto episodio, intitolato Jumanji, Jensen Ackles si è mostrato nuovamente nel costume del Super che un tempo faceva parte dei Rappresaglia, introdotto nella terza stagione della serie ammiraglia e di quelle storie uno dei nodi più complessi da sciogliere. Lo avevamo lasciato sconfitto e in custodia, dopo un'epica battaglia costata solo in apparenza il sacrificio di Queen Maeve. Dunque, come ha fatto Soldatino a tornare e, soprattutto, qual è il significato della sua apparizione in Gen V? Le risposte arrivano dal co-ideatore della serie Eric Kripke.

Soldatino appare in Gen V: Il significato del cammeo

Lo scorso aprile, era stato lo stesso Jensen Ackles a rivelare, durante una convention per i fan di Supernatural a New Orleans, che sarebbe apparso in Gen V. Si scoprì poi che si trattava di un cammeo che l'attore non era autorizzato a rendere noto. In un'intervista con Entertainment Weekly, Kripke spiega ora che Ackles non ha colpe e che "nessuno sul set gli aveva spiegato che si trattava di un enorme segreto. Gli mandai un messaggio e gli venne un colpo, ma non ha colpe". Tuttavia, col senno di poi, si è capito che lo spoiler ha fatto tutt'altro che male. "Sapere che Jensen sarebbe apparso in tre fo***ti minuti è bastato per convincere una certa quantità di popolazione a guardare lo show".

Ma cosa succede nell'episodio e in che modo finisce col coinvolgere Soldatino? Quando Cate (interpretata da Maddie Phillips) usa i suoi poteri per ripristinare la memoria dei suoi amici, dopo averli costretti a dimenticare qualsiasi cosa avesse a che fare con il Bosco e Sam, lo sforzo le causa un attacco epilettico, finendo inavvertitamente con l'intrappolare Marie (Jaz Sinclair), Andre (Chance Perdomo) e Jordan (Derek Luh) nella sua mente. Lì incontrano Soldatino, o meglio, l'amico immaginario su cui Cate fantastica, il quale li avverte di fuggire prima che lei entri in uno stato vegetativo.

"Ciò dimostra quanto Cate sia danneggiata, perché lui è uno st***zo", spiega Kripke. "Proprio perché Jensen è affascinante e la gente lo ama, il personaggio è come un dinosauro e si comporta da st***zo nella scena. Ciò dimostra la bassa autostima di Cate. È una scena interessante per un sex symbol di qualcuno che è fondamentalmente verbalmente offensivo". La stessa è anche un richiamo a quello che succede nella stagione 3 di The Boys, quando Soldatino si unisce a Hughie e Butcher in una missione per rintracciare il telepate dei Rappresaglia Mindstorm, un Super in grado di intrappolare le persone nelle loro menti. Secondo la showrunner Michele Fazekas, il team di Gen V ha guardato alla scena di Mindstorm se non altro per determinare quali fossero le regole di questo tipo di giochi mentali. "Come sta succedendo? Lei è nella loro testa? Sono loro nella sua?", dice Fazekas. "Volevamo differenziarci da [Mindstorm]. Non è esattamente lo stesso potere, ma un'abilità psichica. Ciò che ci è piaciuto è stato permettere ai nostri personaggi di sperimentare con Cate i suoi ricordi invece di fare dei flashback o lasciare raccontare la sua storia a qualcuno".

Gli assurdi promo di Soldatino in Gen V

Il cammeo del Soldatino di Jensen Ackles in Gen V è stato promosso da Prime Video attraverso alcuni promo canzonatori girati sul set, nei quali il Super avverte i fan di non spoilerare nulla della serie. "Solo i comunisti rivelano i segreti. Non essere un comunista", dice Soldatino alla telecamera prima di aggiungere: "Se spoileri questo show, ti darò un colpo al c**o col lato largo di un martello. Non rivelare alcun segreto. Dio benedica l'America".

An important PSA from America's first superhero! pic.twitter.com/N43HQR8gF8 — GEN V (@genv) October 20, 2023