Charlie Cox rivela che la stagione 2 di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima! È davvero così?

Intervenendo a una convention, Charlie Cox ha chiamato la seconda la "stagione finale" di Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio, invece, è più ottimista. Qual è la verità?

Stando ad alcune recenti dichiarazioni del protagonista Charlie Cox, Daredevil: Rinascita avrà vita breve. Intervenendo a un evento della GalaxyCon, l'attore ha definito la seconda stagione, attesa su Disney+ per la prima metà del 2026, l'ultima della serie Marvel. Più precisamente, come si può vedere in una registrazione video che ha fatto velocemente il giro del web, Cox ha chiamato la prossima la "stagione finale" di Rinascita.

Daredevil: Rinascita, cos'ha detto Charlie Cox della stagione 2?

"So che sono trapelate foto dal set. Perciò, quella che abbiamo appena terminato, la seconda stagione di Rinascita, credo sia la mia preferita, per un paio di motivi", ha spiegato Cox al pubblico della convention. "Primo, perché è tosta, ma anche perché ogni costume che abbiamo visto finora, in qualche modo, è rappresentato nei fumetti. Ma c'è un particolare, qualcosa che facciamo in questa stagione finale, che non esiste nei fumetti. Quindi, è unico per la nostra serie".

Charlie Cox calls ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 2 the “final season.” pic.twitter.com/nhJN0HUlNp — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) August 12, 2025

Ovviamente, le parole di Cox hanno scatenato il caos tra i fan, preoccupati che Matt Murdock/Daredevil possa salutarli appena un anno dopo il suo ritorno in tv, dopo aver atteso 7 anni dalla cancellazione della prima serie a Netflix. Si è trattato di un malinteso? Oppure l'attore si è lasciato sfuggire l'informazione accidentalmente? In attesa di conferme o smentite, eventualmente da Marvel Television e/o Disney+, un fan si è rivolto alla co-star Vincent D'Onofrio (interprete di Wilson Fisk/Kingpin) su X, chiedendole di fare chiarezza, e la sua risposta è stata: "Ci sono buone probabilità che ce ne sia una terza. È troppo presto per dirlo. Ma è molto probabile. Credo che Charlie intendesse l'ultima stagione che abbiamo effettivamente girato, ovvero la seconda. Eppure ha usato il termine 'stagione finale', quindi è poco chiaro. Ma io e Charlie ne abbiamo parlato e siamo entrambi d'accordo sul fatto che ci siano ottime possibilità per una terza stagione".