TGCom24
Home | Serie TV | News | Charlie Cox rivela che la stagione 2 di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima! È davvero così?
Schede di riferimento
Daredevil: Rinascita
Anno: 2025
3,9
Daredevil: Rinascita
Charlie Cox
Charlie Cox
News Serie TV

Charlie Cox rivela che la stagione 2 di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima! È davvero così?

Emanuele Manta
2

Intervenendo a una convention, Charlie Cox ha chiamato la seconda la "stagione finale" di Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio, invece, è più ottimista. Qual è la verità?

Charlie Cox rivela che la stagione 2 di Daredevil: Rinascita sarà l'ultima! È davvero così?

Stando ad alcune recenti dichiarazioni del protagonista Charlie Cox, Daredevil: Rinascita avrà vita breve. Intervenendo a un evento della GalaxyCon, l'attore ha definito la seconda stagione, attesa su Disney+ per la prima metà del 2026, l'ultima della serie Marvel. Più precisamente, come si può vedere in una registrazione video che ha fatto velocemente il giro del web, Cox ha chiamato la prossima la "stagione finale" di Rinascita.

Daredevil: Rinascita, cos'ha detto Charlie Cox della stagione 2?

"So che sono trapelate foto dal set. Perciò, quella che abbiamo appena terminato, la seconda stagione di Rinascita, credo sia la mia preferita, per un paio di motivi", ha spiegato Cox al pubblico della convention. "Primo, perché è tosta, ma anche perché ogni costume che abbiamo visto finora, in qualche modo, è rappresentato nei fumetti. Ma c'è un particolare, qualcosa che facciamo in questa stagione finale, che non esiste nei fumetti. Quindi, è unico per la nostra serie".

Ovviamente, le parole di Cox hanno scatenato il caos tra i fan, preoccupati che Matt Murdock/Daredevil possa salutarli appena un anno dopo il suo ritorno in tv, dopo aver atteso 7 anni dalla cancellazione della prima serie a Netflix. Si è trattato di un malinteso? Oppure l'attore si è lasciato sfuggire l'informazione accidentalmente? In attesa di conferme o smentite, eventualmente da Marvel Television e/o Disney+, un fan si è rivolto alla co-star Vincent D'Onofrio (interprete di Wilson Fisk/Kingpin) su X, chiedendole di fare chiarezza, e la sua risposta è stata: "Ci sono buone probabilità che ce ne sia una terza. È troppo presto per dirlo. Ma è molto probabile. Credo che Charlie intendesse l'ultima stagione che abbiamo effettivamente girato, ovvero la seconda. Eppure ha usato il termine 'stagione finale', quindi è poco chiaro. Ma io e Charlie ne abbiamo parlato e siamo entrambi d'accordo sul fatto che ci siano ottime possibilità per una terza stagione".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Daredevil: Rinascita
Anno: 2025
3,9
Daredevil: Rinascita
Charlie Cox
Charlie Cox
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney
news Serie TV Mercoledì riporta in vita un personaggio prima dell'uscita della Parte 2: L'annuncio a Sydney
Big Mistakes: Annunciato il cast della nuova crime comedy di Dan Levy per Netflix
news Serie TV Big Mistakes: Annunciato il cast della nuova crime comedy di Dan Levy per Netflix
Landman 2: Un teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova stagione
news Serie TV Landman 2: Un teaser trailer annuncia la data di uscita della nuova stagione
Stuart Fails to Save the Universe: Tre nuove aggiunte al cast dello spin-off di The Big Bang Theory
news Serie TV Stuart Fails to Save the Universe: Tre nuove aggiunte al cast dello spin-off di The Big Bang Theory
The Beast in Me: Data e prime foto del thriller di Netflix con Claire Danes e Matthew Rhys
news Serie TV The Beast in Me: Data e prime foto del thriller di Netflix con Claire Danes e Matthew Rhys
Hulu ordina Count My Lies con Lindsay Lohan: Nel cast anche Shailene Woodley
news Serie TV Hulu ordina Count My Lies con Lindsay Lohan: Nel cast anche Shailene Woodley
La Fidanzata: Il trailer ufficiale italiano della serie con Robin Wright e Olivia Cooke
news Serie TV La Fidanzata: Il trailer ufficiale italiano della serie con Robin Wright e Olivia Cooke
Squid Game, Cate Blanchett sul suo cameo: "Uno degli incarichi più misteriosi della mia carriera"
news Serie TV Squid Game, Cate Blanchett sul suo cameo: "Uno degli incarichi più misteriosi della mia carriera"
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Alien: Pianeta Terra
L'estate nei tuoi occhi
And Just Like That...
Butterfly
Untamed
Dexter: Resurrection
The Twisted Tale of Amanda Knox
Matlock
The Sandman
Squid Game
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV