Chance Perdomo è morto: L'attore di Gen V e Le terrificanti avventure di Sabrina aveva 27 anni

La notizia della scomparsa dell'attore è stata condivisa dal suo addetto stampa: i produttori di Gen V lo ricordano come "un'entusiastica forza della natura e un performer incredibilmente talentuoso".

Chance Perdomo, attore conosciuto soprattutto per aver recitato nello spin-off di The Boys, Gen V, e ne Le terrificanti avventure di Sabrina, è morto tragicamente in seguito a un incidente in moto. Aveva solo 27 anni. La notizia è stata condivisa dal suo addetto stampa e non sono tardati ad arrivare i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva e ha avuto il piacere di lavorare con lui.

La scomparsa di Chance Perdomo

Il comunicato con cui l'ufficio stampa di Perdomo ha reso nota la notizia recita: "È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della prematura scomparsa di Chance Perdomo a seguito di un incidente in moto. Le autorità hanno fatto sapere che nessun altro individuo è stato coinvolto. La sua passione per le arti e il suo insaziabile appetito per la vita erano noti a tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore continuerà a vivere in coloro che amava di più. Chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia mentre piange la perdita del loro amato figlio e fratello". Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle circostanze dell'incidente come, per esempio, il luogo esatto in cui è avvenuto, sebbene si pensi sia Los Angeles.

La carriera in ascesa dell'attore

Nato a Los Angeles il 19 ottobre del 1996 e cresciuto in Inghilterra dove in giovane età è entrato a far parte del National Youth Theatre per poi formarsi come attore alla Identity School of Acting, Chance Perdomo si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo regolare di Ambrose Spellman ne Le terrificanti avventure di Sabrina, serie in cui ha recitato per quattro stagioni dal 2018 al 2020. Ha interpretato anche il ruolo di Jerome Rogers nel film TV del 2018 Killed by My Debt che gli è valso una nomination ai BAFTA come miglior attore protagonista. Nella serie di Prime Video Gen V, lo spin-off di The Boys ambientato in un college per supereroi, ha interpretato Andre Anderson, uno studente della Godolkin University che ha il potere della manipolazione magnetica. Nella carriera dell'attore non c'è stata solo la tv: ha interpretato, infatti, il personaggio di Landon Gibson in tre film della saga di After, precisamente After 3, After 4 e After 5. La sua carriera, insomma, era decisamente in ascesa e dispiace che sia stata stroncata da una tragedia del genere.

Il ricordo degli Amazon Studios e dei produttori di Gen V

La produzione della seconda stagione di Gen V è stata rinviata a data da destinarsi in seguito alla notizia della morte dell'attore e al momento non sappiamo come sarà gestita la sua assenza nei prossimi episodi. Gli Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, con un messaggio sui social, hanno ricordato Perdomo scrivendo: "L'intera famiglia di Gen V è devastata dall'improvvisa scomparsa di Chance Perdomo. Amazon MGM Studios e Sony Picture Television, in questo momento difficile, inviano sentiti pensieri e supporto alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo hanno amato".

I produttori di Gen V hanno aggiunto: "Non riusciamo a capacitarci di questa cosa. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, un'entusiastica forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni altra cosa, semplicemente una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega. Abbraccia i tuoi cari stasera".