Cercando Alaska: Su Sky Atlantic dal 27 maggio l'incantevole teen drama degli ideatori di OC e Gossip Girl

La serie si basa sul romanzo omonimo di John Green, lo stesso autore di Colpa delle stelle.

È una piacevolissima e imminente aggiunta alla propria offerta di serie tv quella che, un po' a sorpresa, Sky Atlantic annuncia in queste ore con un trailer. Dal 27 maggio alle ore 21:15, sul canale satellitare e in streaming su NOW TV andrà in onda Cercando Alaska, teen drama degli ideatori di OC e Gossip Girl Josh Schwartz e Stephanie Savage basato sull'acclamato romanzo omonimo di John Green, lo stesso autore di Colpa delle stelle.

La trama di Cercando Alaska

Un racconto di formazione dal sapore nostalgico, tra l'altro perfettamente musicato, Cercando Alaska porta sullo schermo la storia di Miles 'Pudge' Halter (interpretato da Charlie Plummer), un adolescente del decennio scorso che inizia a frequentare un collegio privato e qui si innamora della misteriosa Alaska Young (Kristine Froseth). Quando però qualcosa di tragico accade in modo del tutto inaspettato, Pudge e il suo leale gruppo di amici lavorano insieme per scoprire la verità sull'incidente, imparando alcune importanti lezioni lungo la strada.





Cercando Alaska si discosta fortemente dallo stile spesso patinato e sensazionalistico abbracciato negli ultimi anni da gran parte delle produzioni rivolte ai più giovani, anche dagli stessi Schwartz e Savage. La stampa estera l'ha osannata, apprezzando anche la scelta dei produttori di non spingersi ostinatamente oltre la storia di Green ma realizzare un adattamento che in questi otto episodi nasce e si conclude.