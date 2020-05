Cercando Alaska, il teen drama dal romanzo di John Green da domani su Sky Atlantic e NOW TV: Una clip in anteprima

News Serie TV

La serie porta la firma degli autori di Gossip Girl e OC Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Debutta domani in prima tv su Sky Atlantic e NOW TV Cercando Alaska, teen drama tratto dall'omonimo bestseller di John Green, amatissimo autore di Colpa delle stelle e apprezzato interprete del genere young adult, che tanto successo ha avuto negli ultimi anni. In onda ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV e disponibile on demand, la serie è creata e prodotta dalla coppia d'oro dei teen drama Josh Schwartz e Stephanie Savage, gli ideatori di OC e Gossip Girl. Al centro del racconto, ambientato nel 2005, c'è Miles 'Pancio' Halter (Charlie Plummer, Tutti i soldi del mondo), un timido e introverso adolescente che stringe amicizia con Chip Martin (Denny Love, Empire), un adolescente brillante e sarcastico, soprannominato da tutti "Il Colonnello". Il loro rapporto si basa su un semplice presupposto: vietato essere banali, come si vede in una clip in anteprima concessa da Sky che vi proponiamo di seguito.





Cercando Alaska: La trama

Giudicata già molto positivamente dalla critica internazionale, Cercando Alaska è una storia di formazione che racconta la vita dentro e fuori la Culver Creek Academy, un’esclusiva scuola privata in Alabama. Lì si trova Miles 'Pancio' Halter, un ragazzo di Orlando timido e ossessionato dalle “ultime parole famose” pronunciate dai personaggi celebri prima di morire. Lasciata la Florida alla ricerca del suo 'Grande Perché' - concetto ripreso dalle ultime parole del poeta François Rabelais – Miles vivrà delle esperienze che segneranno per sempre il suo passaggio nell’età adulta nella prestigiosa Culver Creek, la leggendaria alma mater del padre. Qui stringerà immediatamente amicizia con il suo compagno di stanza, Chip Martin, un adolescente brillante e sarcastico che non intende essere contraddetto. Miles entrerà molto presto nel suo gruppo di amici formato da Takumi, un giovane esperto di informatica che sa tutto di tutto gli studenti della prep school, e dalla ribelle, intelligente, bellissima e sfuggente Alaska Young (Kristine Frøseth), ragazza dal passato misterioso di cui Miles si innamorerà perdutamente.

Il cast

Oltre a Charlie Plummer, Denny Love e Kristine Frøseth, completano il cast della serie Jay Lee (American Vandal) nel ruolo di Takumi Hikohito; Sofia Vassilieva (La custode di mia sorella, Medium) nei panni di Lara Buterskaya; Landry Bender che interpreta Sara, la fidanzata del Colonnello; Timothy Simons (Veep), nel ruolo di Mr. Starnes “L’Aquila”, il preside della scuola; Uriah Shelton (Warrior’s Gate) che interpreta Longwell, e Jordan Connor (Riverdale) nel ruolo di Kevin, il migliore amico di Longwell.

L'appuntamento con Cercando Alaska è per domani sera, 27 maggio, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Come sempre, la serie sarà disponibile anche on demand.