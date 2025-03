Celtics City: ecco il trailer ufficiale della docuserie sui Boston Celtics

News Serie TV

Ha appena debuttato su HBO negli Stati Uniti una serie che racconta benissimo il significato dell'espressione "Celtic Pride". Ecco trailer e trama di Celtics City.

Nati nel 1946 quando fu fondato il primo nucleo della NBA (chiamato allora Basketball Association of America), unica squadra assieme ai New York Knicks a far parte della lega fin da allora e senza mai aver lasciato la città d'origine, i Boston Celtics sono una delle squadre simbolo del basket professionistico americano, e quindi del basket mondiale. I Celtics sono anche quelli che detengono, grazie all'anello conquistato lo scorso anno, il maggior numero di vittore nel campionato NBA, 18, di una sola lunghezza davanti agli storici rivali, i Los Angeles Lakers.

Chi ha una certa età, come me, ha imparato a conoscere l'NBA grazie a Dan Peterson proprio negli anni della massima rivalità tra Celtics e Lakers, quegli anni Ottanta raccontati anche dalla serie tv Winning Time che vedevano contapposti i giocatori simbolo delle due franchigie, Larry Bird da un lato, Magic Johnson dall'altro. E se siete anche pur vagamente appassionati di basket, avrete sicuramente sentito l'espressione Celtic Pride, che sta a significare quello spirito orgoglioso e indomabile che sta alla base della passione di chi indossa la maglia biancoverde della squadra e di chi la tifa, in onore di una storia lunga e gloriosa fatta di alti e bassi drammatici e emozionanti.

Ai Celtics, e al Pride, è dedicata una nuova docuserie che ha appena fatto il suo debutto su HBO negli Stati Uniti, e che presto speriamo di vedere anche in Italia: si intitola Celtics City, e viene descritta come "la storia di una squadra che riflette i grandi cambiamenti sociali degli ultimi 75 anni, e che simboleggia concetti come l’orgoglio, la resilienza e lo spirito di una intera città – raccontati da chi ne ha costruito il mito, ne ha vissuto le sfide e continua a portarla avanti".

Composta da nove episodi, Celtics City ripercorre l'intera storia della franchigia dalla sua fondanzione fino all'ultimo titolo, e ovviamente prevede la presenza di grandissimi nomi legati alla storia dei Celtics, da Bob Cousy e Larry Bird fino alle superstar di oggi, Jayson Tatum e Jaylen Brown.

A produrre Celtics City è stato Bill Simmons, celebre podcaster, commentatore sportivo e critico culturale americano, quello per intenderci che ha fondato il sito The Ringer e che è un grandissimo tifoso della squadra di Boston.

Sperando di poter vedere presto la serie anche da noi, questo è l'emozionante trailer ufficiale originale di Celtics City.