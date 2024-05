Celebrity Hunted 4: le nostre interviste a Guè, Ernia, Bova e Muñoz Morales

News Serie TV

Con tre episodi disponibili e i prossimi in arrivo, ascoltiamo alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Celebrity Hunted che abbiamo intervistato.

Vi siete già incollati davanti al televisore/computer/tablet/smartphone per seguire la nuova stagione di Celebrity Hunted? Lo show di Prime Video, definito come un real-life thriller, è arrivato alla quarta stagione. I concorrenti famosi che devono fuggire per non farsi acchiappare da chi gli dà la caccia questa volta sono le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, gli attori comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani e gli attori, nonché coppia nella vita, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Ancora una volta stiamo dunque assistendo a situazioni improbabili di travestimento e tentativi di passare in incognito da parte delle celebrità, in un programma che viaggia a metà tra improvvisazione e script.

Celebrity Hunted 4: interviste ai protagonisti e nuovi episodi