Catch-22: Il primo trailer dell'attesa miniserie con George Clooney

La guerra non è mai stata così insolitamente divertente. In occasione del TCA press tour invernale, Hulu ha annunciato la data di debutto e diffuso il primo trailer di Catch-22, ambiziosa produzione originale diretta, prodotta e interpretata dal premio Oscar George Clooney. In streaming dal 17 maggio (in Italia dallo stesso mese su Sky Atlantic), il dramedy di 6 episodi, l'adattamento del famoso romanzo di Joseph Heller Comma 22, coinvolge anche Christopher Abbott, Kyle Chandler e Hugh Laurie.

Ambientata in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, Catch-22 racconta la storia dell'impareggiabile e astuto John Yossarian (Abbott), un bombardiere dell'aeronautica militare statunitense furioso perché migliaia di persone che non ha mai incontrato stanno cercando di ucciderlo. Il vero problema di Yossarian non è il nemico ma l'esercito, che continua ad aumentare il numero di missioni che lui e i suoi compagni devono compiere prima di completare il servizio. Lui vorrebbe chiedere l'esonero per ragioni psichiatriche, ma il suo tentativo di evitare i compiti assegnatigli si scontra con il comma 22, la regola sinistra secondo la quale le preoccupazioni per la propria incolumità di fronte a una situazione di pericolo reale sono la reazione di una mente razionale.