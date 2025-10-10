Castle Walls, il trailer della serie generata con l'AI e realizzata in Turchia

News Serie TV

Lo studio turco Ay Yapim ha presentato il trailer della miniserie Castle Walls, interamente realizzata con Intelligenza Artificiale generativa. Ma quali tool sono stati utilizzati per dare vita a questi tre episodi?

Non sappiamo ancora quando sarà disponibile nel mondo in streaming, ma sta per essere trasmessa in Turchia una delle prime miniserie interamente realizzate con l'Intelligenza Artificiale generativa: Castle Walls, storia epico-fantasy composta da tre episodi da quindici minuti l'uno. La casa di produzione è Ay Yapim, una realtà molto importante nel panorama audiovisivo nazionale: per l'occasione è stata persino fondata una succursale a Singapore, la AI Yapim. Prima di leggere qualche dettaglio sulla nascita di questo esperimento, vi lasciamo al trailer ufficiale sottotitolato in inglese. Leggi anche George Miller, regista di Mad Max, positivo sull'IA: "Aprirà la narrazione audiovisiva a tutti"

Castle Walls, l'Intelligenza Artificiale generativa usata per dare vita alla miniserie turca

A Kerem Deren e Çisil Hazal Tenim, già autori della popolare El Turco con Can Yaman, è stato affidato il compito di scrivere i tre episodi di Castle Walls, costruendo sulla popolarità della fu-fortezza di Alamūt (840-1256 d.C., nell'attuale Iran), rinverdita dal videogioco Assassin's Creed Mirage (2023, ambientato nella Bagdad appunto del IX secolo). Kerem Çatay, CEO del colosso tv Ay Yapim, ha dichiarato che fondare una divisione votata all'IA non è una sostituzione dell'apporto umano, quanto l'inaugurazione di un sostegno colossale alla creatività: "Applicando la tecnologia dell'IA a una classica storia, l'esperienza su Castle Walls ci ha aiutato a pensare più in grande, a usare una tela più grande di quella che avremmo mai sognato, facendo però ruotare tutto sullo spirito umano che fa risuonare le grandi storie. L'IA è un partner creativo, puntiamo a realizzare progetti di grande intrattenimento, pieni di spettacolo visivo e meraviglia."

L'Intelligenza Artificiale è stata usata già in fase di storyboard, con un modello proprietario chiamato AYDNA 1.0, "addestrato" su materiale che l'Ay Yapim possiede o ha in licenza. MidJourney è stato utilizzato invece in fase di preproduzione, per bozzetti e ispirazione, mentre il video finale è stato creato con Runway, Google Nano Banana, più l'apporto di Veo, Kling, ComfyUI e Topaz. Il doppiaggio invece è nato con Runway, sostenuto dal generatore vocale ElevenLabs. In tutte le fasi della produzione si è fatto ricorso anche a ChatGPT, ufficialmente "per miglioramento dei prompt e rifiniture creative".

Sta davvero cominciando una nuova era? Leggi anche Tilly Norwood, sul caso dell'attrice generata con l'IA arriva la risposta del sindacato SAG-AFTRA