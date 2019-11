Carnival Row: su Amazon Prime Video arriva la versione doppiata in italiano

News Serie TV

Il fantasy sarà disponibile anche nella nostra lingua dal 22 novembre.

L'attesa è finita. A partire dal 22 novembre Carnival Row sarà disponibile su Amazon Prime Video anche doppiata in italiano. La serie fantasy con Cara Delevigne e Orlando Bloom è incentrata su delle creature mitologiche che trovano rifugio in una città neo-vittoriana dopo essere fuggite dalla loro terra d'origine devastata da una guerra. Il loro arrivo crea il caos nella cittadina, dove intanto iniziano ad accadere alcuni strani omicidi.





Rilasciata sulla piattaforma di video in streaming lo scorso agosto, Carnival Row è stata molto apprezzata anche dagli utenti italiani che però lamentavano il fatto di non poter scegliere di guardare gli otto episodi che compongono la prima stagione della serie in italiano. Amazon Prime Video li ha ascoltati e per l'occasione ha rilasciato un nuovo trailer che vi proponiamo in basso. La breve clip, dove si vede la fatata Vignette Stonemoss interpretata da Cara Delevigne e l'ispettore della Gendarmeria Rycroft Philostrate interpretato da Orlando Bloom, avverte che "I mostri esistono". Non ci resta che vederli su Amazon Prime Video. Ora anche in italiano.