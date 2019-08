Carnival Row: Lo spettacolare trailer ufficiale della serie fantasy di Amazon Prime Video

News Serie TV

La prima stagione è attesa in streaming dal 30 agosto.

Nelle ultime settimane, il servizio streaming Amazon Prime Video ha mostrato molte immagini di Carnival Row. Apparsa fin da subito come una delle produzioni più interessanti dell'estate, e non solo per il coinvolgimento con un ruolo da protagonista di Orlando Bloom e Cara Delevingne, la serie fantasy svela tutto il suo vero, enorme e spettacolare potenziale nel trailer ufficiale appena diffuso, che ne ricorda l'arrivo sulla piattaforma il 30 agosto (in Italia con la versione originale sottotitolata, e dal 22 novembre con la versione doppiata in italiano).





Ambientata in un mondo fantasy vittoriano popolato di creature fantastiche costrette a fuggire dai loro regni di origine in seguito all'invasione degli umani, Carnival Row segue Bloom nei panni di Rycroft Philostrate, un detective umano che intreccia una relazione passionale con Vignette Stonemoss (Delevingne), una fata. In un mondo sempre meno tollerante, pieno di tensioni ed estremamente pericoloso, il loro è già un legame difficile. La situazione, però, è complicata ulteriormente dal fatto che Vignette covi un segreto che potrebbe mettere in pericolo l'esistenza di Philostrate, proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che rischia di compromettere la delicata pace a Row.