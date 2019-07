Carnival Row: I personaggi di Orlando Bloom e Cara Delevingne presentati in due nuovi video

News Serie TV

La serie fantasy debutterà su Amazon Prime Video il 30 agosto.

Nelle scorse ore, il cast e i creatori di Carnival Row hanno incontrato la platea del Comic-Con di San Diego per una chiacchierata sulla nuova serie fantasy di Amazon Prime Video, disponibile in streaming dal 30 agosto. Durante il panel, i presenti hanno potuto ammirare due corposi contributi video dedicati a Philo e Vignette, i personaggi principali interpretati da Orlando Bloom e Cara Delevingne, entrambi presenti all'evento. Video poi condivisi con la rete.

Carnival Row è ambientata in un mondo fantasy vittoriano abitato anche da creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all'invasione subita dagli uomini. Per loro, alle quali è proibito vivere, amare e volare in libertà, è impossibile convivere con tali esseri. Ma anche nell'oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate, e una fata, Vignette Stonemoss, intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che potrebbe mettere in pericolo il mondo di Philo proprio mentre lui lavora al caso più importante della sua carriera: una serie di orribili omicidi che sta mettono a repentaglio la pace a Row.

"È stato come accedere alla parte più sfrenata della propria immaginazione e vederla svelarsi davanti ai propri occhi", ha detto Bloom della sua esperienza nella serie. E nonostante le atmosfere mistiche, Carnival Row si lega fortemente alla nostra realtà, creando paralleli con tematiche attuali come la crisi dei rifugiati, la discriminazione razziale e l'oppressione patriarcale. Il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha aggiunto: "Ha a che fare col razzismo, il femminismo, il sessismo, il classismo e lo spiritualismo. Parliamo di tutto e guardiamo a tutti i diversi modi in cui persone e creature si possono differenziare nella società. È un mondo davvero, davvero ricco".